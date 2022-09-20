  • BIST 3.157,33
  • Altın 981.795
  • Dolar 18.2995
  • Euro 18.3256
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Ünlü sanatçıdan üzen haber!

»
Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Athena’nın gitaristi ve solist Gökhan Özoğuz’un kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı. Bir süredir konserlerde yer almayan sanatçının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Ünlü sanatçıdan üzen haber!

Athena grubunun üyelerinden gitarist Hakan Özoğuz’un kansere yakalandığı ve bu yüzden gözlerden uzak olduğu belli oldu.

Aynı zamanda grubun solisti Gökhan Özoğuz’un ağabeyi olan 45 yaşındaki Hakan Özoğuz’un bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

KARDEŞİ GÖKHAN ÖZOĞUZ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Athena grubunun sevilen üyelerinden olan gitarist Hakan Özoğuz’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü gitariste bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Bir süredir konserlerde görünmeyen sanatçının tedavisini gözlerden uzak şekilde sürdürmeyi tercih ettiği iddia ediliyor. Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz’un kardeşi Gökhan Özoğuz’un konuyla ilgili bir açıklamadan bulunmaması da şaşkınlığa neden olurken ünlü gitaristin tedavisini Amerikan Hastanesi’nde sürdürdüğü öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka Kültür Merkezi’nde Gençlere Yönelik Tiyatro Çalışmaları Başlıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 11:03
  • 1. Gastro Show Girne Etkinliği düzenlendi18 Eylül 2022 Pazar 16:31
  • 23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa konseri başarıyla tamamlandı17 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
  • Satranç turnuvasında seks oyuncağı tartışması büyüyor16 Eylül 2022 Cuma 23:48
  • TikTok fenomeni sütyen yıkama sıklığını paylaşınca kullanıcılar birbirine girdi16 Eylül 2022 Cuma 22:29
  • Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’13 Eylül 2022 Salı 21:58
  • 2022 Emmy Ödülleri'ne HBO ve Apple TV+ yapımları damga vurdu13 Eylül 2022 Salı 19:06
  • İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi13 Eylül 2022 Salı 14:52
  • Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi13 Eylül 2022 Salı 12:10
  • 2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu13 Eylül 2022 Salı 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti