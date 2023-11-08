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Uyuşturucu Operasyonları Sonuçlandı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Gönyeli Uyuşturucu Operasyonunda Ağır Darbe: Tutuklanan Şüpheli ve İkinci Operasyon Demirhan'da
Uyuşturucu Operasyonları Sonuçlandı: İki Şüpheli Tutuklandı

Polis Operasyonlarıyla Uyuşturucu Ticaretine Ağır Darbe: Gönyeli ve Demirhan'da Tutuklamalar Gerçekleşti

7 Kasım 2023 tarihinde, iki ayrı operasyon, uyuşturucu madde ticaretine darbeyi vurdu. Gönyeli'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, saat 12:30 sıralarında A.Ö. (E-36) isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ele geçirdi. Operasyon sonucunda A.Ö. gözaltına alındı ve soruşturma hala devam etmektedir.

Aynı gün, saat 19:00 sıralarında ise Demirhan'da polis tarafından düzenlenen operasyonda A.D. (E-24) isimli şahsın yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. A.D. da tutuklandı ve soruşturma sürdürülüyor.

Bu iki operasyon, uyuşturucu ticareti ile mücadelede büyük bir başarı olarak değerlendirilirken, polis ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Olayların ardındaki detaylar ve soruşturmaların gelişmeleri kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

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