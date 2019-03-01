Uyuşturucu verdiği sevgilisini hayatını kaybederken videoya çeken adam suçlu bulundu

İngiltere'de bir festivalde, kız arkadaşına uyuşturucu veren ve daha sonra kız arkadaşı ölürken onu videoya çeken adam, "taksirle ölüme neden olmaktan" suçlu bulundu.

Louella Fletcher-Michie iki yıl önce Bestival isimli festivalde 2CP isimli uyuşturucuyu aldıktan sonra hayatını kaybetti.

Genç kadının "uzun süre acı çektikten sonra öldüğü" de belirtildi.

Yargılanan Ceon Broughton'un, ölüm anına kadar geçen 6 saat süresince, sevgilisini kurtarmak için çok az şey yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi.

Broughton, bu altı saat sırasında şuurunu kaybeden 24 yaşındaki sevgilisini filme aldı ve ona "drama kraliçesi" şeklinde seslendi.

30 yaşındaki adam, 2CP isimli uyuşturucuyu temin etmekten de suçlu bulundu.

'Uyuşturucunun dozunu ayarlayamadım'

Louella Fletcher-Michie'nin doğum gününden bir gün önce yaşanan ölümle ilgili sevgilisi, "uyuşturucunun dozunu ayarlayamadığı" savunmasını yaptı.

Mahkeme sırasında, çiftin birbirlerini uyuşturucu etkisi altında videoya aldıkları görüntüler de izlendi.

Oy çokluğu ile alınan hüküm kararları ile ilgili verilecek ceza Cuma günü belli olacak.