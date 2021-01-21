  • BIST 1.578
  • Altın 443,619
  • Dolar 7,3711
  • Euro 8,9490
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Uzman Doktor Debeş, Kitabını Başkan Sadıkoğlu’na Takdim Etti

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da ziyaret eden Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş, kitabı hakkında bilgi verdi.
Uzman Doktor Debeş, Kitabını Başkan Sadıkoğlu’na Takdim Etti

4 ay-2 yaş çocuğu olan annelerin en büyük sorunudur, bugün bebeğime ne pişirsem sorusu. Lakin her gün her öğünde farklı bir menü çıkarmak özellikle çalışan anneler için çok da kolay olmayan bir durum. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş de bundan yola çıktı, üstelik Kıbrıs yemeklerini de dâhil ettiği yemek tariflerini içeren ve KKTC’de çıkan ilk çocuk beslenme kitabıyla, 4 ay-2 yaş arası çocukların damak tadını hem sağlıklı beslenmeye alıştırmaya vesile oldu hem de Kıbrıs Kültürünü tanımalarına… Debeş, henüz yeni çıkardığı kitabının tanıtımını ise sürdürüyor. Bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da ziyaret eden Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş, kitabı hakkında bilgi verdi. Kendi mutfağımıza ait taze ve sağlıklı ev yapımı yemekler sloganıyla hayat verdiği 4 ay-2 yaş için yemek tarifleri kitabının temel amacının bünyeyi güçlendiren formüllerle yöresel lezzetleri birleştirmek olduğunu belirten Debeş, küçük yaştaki çocukların damak tadını hem lezzete hem de sağlıklı beslenmeye alıştırmak isteyen annelerin mutlaka elinin altında olması gereken bir kitap olduğunu da sözlerine ekledi.

 

SADIKOĞLU: “ÜLKEMİZİN İLK ÇOCUK BESLENME KİTABI OLMASI MUTLULUK VERİCİ”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Doktor Sezin Akansoy Dabeş’i, tecrübelerinden yola çıkarak birbirinden lezzetli ve pratik yemekleri bu kitapta buluşturduğu için kutladı. Ülkemizin ilk çocuk beslenme kitabı olması nedeniyle de Debeş’i tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, kitapta özellikle Kıbrıs kültürüne ait yemeklerin olmasının, mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesinin Long Beach Projesi’nin İlk Etap Çalışmalarına Başlandı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:16
  • Karpaz'da eşeğe çarptı! Araçta yangın çıktı!10 Ocak 2021 Pazar 12:01
  • İskele Belediyesi’nde Test Sonuçları Negatif…09 Ocak 2021 Cumartesi 14:35
  • Kaplıca'da COVİD Vakaları, Milletvekili de temaslı!05 Ocak 2021 Salı 00:09
  • İskele'de denetimler devam ediyor27 Aralık 2020 Pazar 11:36
  • İskele Belediyesi, Çam Kese Böceği İle Mücadeleye Başlıyor26 Aralık 2020 Cumartesi 18:48
  • Larnaka Şehitleri anıldı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:06
  • Şehitler İskele’de Anıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 15:43
  • İskele’nin bazı bölgeleri 5 saat elektriksiz21 Aralık 2020 Pazartesi 09:25
  • İskele'de "Av koruma bölgesinde" avlandılar! 2 asgari ücret ceza!20 Aralık 2020 Pazar 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti