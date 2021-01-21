Uzman Doktor Debeş, Kitabını Başkan Sadıkoğlu’na Takdim Etti

4 ay-2 yaş çocuğu olan annelerin en büyük sorunudur, bugün bebeğime ne pişirsem sorusu. Lakin her gün her öğünde farklı bir menü çıkarmak özellikle çalışan anneler için çok da kolay olmayan bir durum. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş de bundan yola çıktı, üstelik Kıbrıs yemeklerini de dâhil ettiği yemek tariflerini içeren ve KKTC’de çıkan ilk çocuk beslenme kitabıyla, 4 ay-2 yaş arası çocukların damak tadını hem sağlıklı beslenmeye alıştırmaya vesile oldu hem de Kıbrıs Kültürünü tanımalarına… Debeş, henüz yeni çıkardığı kitabının tanıtımını ise sürdürüyor. Bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da ziyaret eden Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş, kitabı hakkında bilgi verdi. Kendi mutfağımıza ait taze ve sağlıklı ev yapımı yemekler sloganıyla hayat verdiği 4 ay-2 yaş için yemek tarifleri kitabının temel amacının bünyeyi güçlendiren formüllerle yöresel lezzetleri birleştirmek olduğunu belirten Debeş, küçük yaştaki çocukların damak tadını hem lezzete hem de sağlıklı beslenmeye alıştırmak isteyen annelerin mutlaka elinin altında olması gereken bir kitap olduğunu da sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU: “ÜLKEMİZİN İLK ÇOCUK BESLENME KİTABI OLMASI MUTLULUK VERİCİ”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Doktor Sezin Akansoy Dabeş’i, tecrübelerinden yola çıkarak birbirinden lezzetli ve pratik yemekleri bu kitapta buluşturduğu için kutladı. Ülkemizin ilk çocuk beslenme kitabı olması nedeniyle de Debeş’i tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, kitapta özellikle Kıbrıs kültürüne ait yemeklerin olmasının, mutluluk verici olduğunu ifade etti.