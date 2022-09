Uzmanlar uyardı: Sosyal medya cinsel hayata zarar veriyor

Yeni bir çalışmaya göre; her gün Instagram, Twitter ve TikTok'ta saatler geçiren kadınlar daha düşük libidoya sahip ve daha az orgazm oluyor.

Akıllı telefonlarla beraber sosyal medya platformlarına ulaşmak her an her yerde mümkün hale gelirken pek çok kişi için sosyal medyada vakit geçirmek bir gece ritüeli haline geldi. Hatta son yıllarda çoğu çift yatarken eşlerini/partnerlerini öpmek istediğinde onları ellerinde telefonla buluyor.

Ne var ki internette çok fazla zaman geçirmek ilişki üzerinde son derece olumsuz etkilere sahip olabilir. Hatta araştırmalar cinsel hayatı bile mahvedebileceğini buldu.

Portekizli araştırmacılar, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sitelerde her gün saatler geçiren kadınların, bu platformlarda daha az vakit geçiren kadınlara göre daha düşük libidoya sahip ve daha az orgazm olduklarını ortaya çıkardı. Bu arada erkeklerin de daha zor uyarıldıklarını ve cinsel doyumlarının daha düşük olduğunu buldular.

EŞLERE İLGİ AZALIYOR

Bilim insanları, sevilen birinin telefonda vakit geçirmek için ihmal edildiğini ve bunun da düşük ruh haline neden olduğunu söylüyor.

İngiltere’de yaklaşık 54 milyon insan akıllı telefon kullanıyor ve King’s College London tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, genç yetişkinlerin üçte birinden fazlasının akıllı telefon bağımlılığı belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Lizbon’daki Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, araştırmanın bir parçası olarak yaklaşık 2.000 kişiyi inceledi. 20’li yaşların ortalarında ve uzun süreli ilişki içinde olan katılımcılara sosyal medya sitelerinde ne kadar zaman geçirdikleri ve aşk hayatlarının kalitesi soruldu.

Raporda, araştırmacılar şunları söyledi: “Sosyal medyanın aşırı kullanımı, eşlere gösterilen ilgiyle rekabet ediyor ve bu da ilişkide yakınlık eksikliğine yol açıyor ve bu da cinsel işlevin azalmasına neden oluyor.”

Araştırmacılar, sosyal medyanın bağımlılık yapan kullanımının yalnızlığı artırabileceğini ve cinsel işlevi bozabileceğine de dikkat çektiler.