  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Uzmanlar uyardı: Sosyal medya cinsel hayata zarar veriyor

» »
Yeni bir çalışmaya göre; her gün Instagram, Twitter ve TikTok'ta saatler geçiren kadınlar daha düşük libidoya sahip ve daha az orgazm oluyor.
Uzmanlar uyardı: Sosyal medya cinsel hayata zarar veriyor

Akıllı telefonlarla beraber sosyal medya platformlarına ulaşmak her an her yerde mümkün hale gelirken pek çok kişi için sosyal medyada vakit geçirmek bir gece ritüeli haline geldi. Hatta son yıllarda çoğu çift yatarken eşlerini/partnerlerini öpmek istediğinde onları ellerinde telefonla buluyor.

Ne var ki internette çok fazla zaman geçirmek ilişki üzerinde son derece olumsuz etkilere sahip olabilir. Hatta araştırmalar cinsel hayatı bile mahvedebileceğini buldu.

Portekizli araştırmacılar, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sitelerde her gün saatler geçiren kadınların, bu platformlarda daha az vakit geçiren kadınlara göre daha düşük libidoya sahip ve daha az orgazm olduklarını ortaya çıkardı. Bu arada erkeklerin de daha zor uyarıldıklarını ve cinsel doyumlarının daha düşük olduğunu buldular.

EŞLERE İLGİ AZALIYOR

Bilim insanları, sevilen birinin telefonda vakit geçirmek için ihmal edildiğini ve bunun da düşük ruh haline neden olduğunu söylüyor.

İngiltere’de yaklaşık 54 milyon insan akıllı telefon kullanıyor ve King’s College London tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, genç yetişkinlerin üçte birinden fazlasının akıllı telefon bağımlılığı belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Lizbon’daki Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, araştırmanın bir parçası olarak yaklaşık 2.000 kişiyi inceledi. 20’li yaşların ortalarında ve uzun süreli ilişki içinde olan katılımcılara sosyal medya sitelerinde ne kadar zaman geçirdikleri ve aşk hayatlarının kalitesi soruldu.

Raporda, araştırmacılar şunları söyledi: “Sosyal medyanın aşırı kullanımı, eşlere gösterilen ilgiyle rekabet ediyor ve bu da ilişkide yakınlık eksikliğine yol açıyor ve bu da cinsel işlevin azalmasına neden oluyor.”

Araştırmacılar, sosyal medyanın bağımlılık yapan kullanımının yalnızlığı artırabileceğini ve cinsel işlevi bozabileceğine de dikkat çektiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırmalar ortaya koydu… Haftada iki kez seks, sağlık için çok önemli24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:55
  • Uzman uyardı: Erken yaşta menopoz yaşam süresini kısaltıyor23 Ağustos 2022 Salı 21:47
  • 2000 kadınla konuşuldu… Menopoz kadınların uyku süresini de kısaltıyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:46
  • Covid-19 hastalığı sperm kalitesi ve sayısını aylarca olumsuz etkiliyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:15
  • Sperm kalitesinin düşüşüne ilişkin araştırma: İdrar örneklerinde kimyasal oranı 'endişe verici'20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:09
  • Ertesi gün hapı nedir?13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21
  • Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 23:15
  • Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon05 Ağustos 2022 Cuma 23:35
  • Kadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!04 Ağustos 2022 Perşembe 07:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti