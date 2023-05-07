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Uzmanlardan Prens Harry yorumu… Kucaklanmaya muhtaç

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Beden dili uzmanları, Prens Harry'nin babasının taç giyme töreni için Westminster Abbey'e ulaştığında kucaklanmaya muhtaç göründüğünü iddia ediyor.
Uzmanlardan Prens Harry yorumu… Kucaklanmaya muhtaç

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra Kraliyet Ailesi’nin en heyecan verici etkinliklerinden biri olarak görülen taç giyme töreni nihayet gerçekleşti. Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’ya taçları takılırken törenle ilgili detaylar da günlerce konuşuldu.

Özellikle de ailenin asi çocuğu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın törene katılıp katılamayacakları merak konusu olmuş ve nihayet Harry’nin tek başına katılmasına karar verdikleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi beden dili uzmanları bu tarihi törende ailenin sansasyonel isminin beden dilini yorumladı. Beden Dili Uzmanı Carole Railton, Sussex Dükü’nün etrafındaki kişilere ayak uyduramadığını ve yalnız hissettiğini söyledi. Ancak Railton’a göre; iki çocuk babası daha sonra sıraya girdi ve genişçe gülümsemeye başladı, bu da onun daha rahat olduğunu gösterdi.

Uzman, Prens’in ceketinin kenarını tutan elinin, küçük bir kucaklama ihtiyacı olduğuna işaret edebileceğini söyledi.

Bir başka Beden Dili Uzmanı Judi James de Harry’nin kardeşi William’ı yan gözle sert bir bakışla kestiğine dikkat çekti

Sussex Dükü, babası ve müstakbel Kraliçe Camilla’nın gelişinden önce üçüncü sıradaki yerine geçti ve öncesinde de tek başına yürümek zorunda kaldı.

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