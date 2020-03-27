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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a sert tepki

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a sert tepki
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a sert tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD’nin 15 milyon dolar ödül koymasına ilişkin, “Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı.” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maduro, ABD’nin kendisinin yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koymasına sert tepki gösterdi. Nicolas Maduro, “Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı. Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor.” ifadelerini kullandı.

Maduro, silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela’ya silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala’nın başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu savundu.

Eski Tümgeneral Alcala’nın askeri geçmişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Maduro, “Çok sevilen bir askeri hayatı yoktu çünkü halkı küçümsüyordu. Onun uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğraflarını gördük, hakkında soruşturma başlatıldı ve ülkeden kaçtı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin kölesi oldu, ona bu (Venezuela’ya silah göndermesi)şekilde görevler verdiler. O da, Guaido ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.” şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu” gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro’nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.
ABD’nin yakalanması için ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya’da katıldığı bir radyo programında Venezuela’da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Guaido ve ABD’nin yakalanması için ödül koyduğu generale soruşturma
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalif lider Juan Guaido ile Venezuela’da hükümet karşıtı silahlı eylem planladığını duyuran eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones hakkında darbe girişimi suçundan soruşturma açıldığını duyurdu.

Başsavcı Saab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alcala’nın, ABD’nin de desteğiyle Guaido’nun, Venezuela’da silahlı eylem planlandığını hatırlattı.
Eylem için Venezuela’ya gönderilen 500 bin dolar değerindeki silahların Kolombiya’da ele geçirildiğini belirten Saab, Guaido ve Alcala hakkında darbe girişi suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.

ABD’nin “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolü olduğu” gerekçesiyle başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Alcala, Kolombiya’da yayın yapan W Radio’da telefonla katıldığı bir programda, Kolombiya’nın Barranquilla kentinde 24 Mart’ta yakalanan silahların, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela’ya gönderilmesini yönettiğini itiraf etmişti.

Kolombiya’da bulunduğunu ifade eden Alcala, silahların, ABD’nin de desteğiyle muhalif lider Guaido ile arasında bir anlaşmaya dayandığını, hayatının tehlikede olduğunu kaydetmişti.
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez de, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela’ya gönderilmek istenen silahlarla ülkede paramiliter grupların kurularak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında, başta Devlet Başkanı hedef alınarak ülkede silahlı eylem planı olduğunu açıklamıştı.

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