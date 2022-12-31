  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Venezuela’da muhalefet “geçici hükümeti” feshetti

» »
Venezuela'da muhalefet, solcu yönetime karşı 2019'da kurulan geçicin hükümetin feshedildiğini bildirdi.
Venezuela’da muhalefet “geçici hükümeti” feshetti

Venezuela muhalefeti, 23 Ocak 2019’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki “geçici hükümeti” ortadan kaldırdığını duyurdu.

Çevrim içi toplantıda bir araya gelen muhalefet, Guaido ve bazı muhalif eski milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen çoğunluğun kararıyla geçicin hükümetin feshedildiğini bildirdi.
Yaklaşık 8 muhalif partisinin ise sunulan teklifin anayasaya uygun olmadığını savunarak oylamaya katılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Adalet Partisi eski milletvekili Juan Miguel Matheus, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini yenmek için yeni siyasi stratejinin gerekli olduğunu söyledi.

ABD, ÜLKENİN YENİ LİDERİ OLARAK TANIMIŞTI

Muhalefet lideri Guaido ise geçici hükümet kararının elimine edilmesinin Chavez karşıtları birliğini zedeleyeceğini kaydetti. ABD ve bazı ülkeler tarafından halen ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanındığını hatırlatan Guaido, “Bugün anayasal aracın ortadan kaldırılması kararı, siyasi gerçeklik açısından bizi iyi bir konuma getirmiyor” ifadesini kullandı.

Venezuela’nın yurt dışındaki varlıklarının riske girebileceğini savunan Guaido, mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade ederek gelecek yıl yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde birlik çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri Guaido, kendini o dönem “geçici devlet başkanı” ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela’da 2015’te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis’te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de ‘bomba siklonu’ alarmı: Son yılların en dondurucu Noel’i23 Aralık 2022 Cuma 16:36
  • Washington Post yazdı: 2022'nin en büyük pinokyoları21 Aralık 2022 Çarşamba 23:14
  • ABD’de, türbülansa giren uçaktaki yolculardan 36’sı yaralandı19 Aralık 2022 Pazartesi 12:20
  • Teksas’ta acil durum ilan edildi18 Aralık 2022 Pazar 15:57
  • Peru yangın yeri… Protestolarda ölü sayısı hızla artıyor18 Aralık 2022 Pazar 14:51
  • Peru’da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle binlerce turist Machu Picchu’da mahsur kaldı17 Aralık 2022 Cumartesi 21:58
  • Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 00:30
  • ABD yönetimi, Kennedy suikastına ilişkin binlerce yeni belge yayımladı16 Aralık 2022 Cuma 12:39
  • ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı15 Aralık 2022 Perşembe 13:13
  • ‘ABD ağır silahları teröristlere gönderdi’14 Aralık 2022 Çarşamba 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti