Venezuela’ya ABD’den gelen 23 kişi yakalandı: “Amacımız Maduro’yu öldürmekti”

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3 Mayıs’tan bu yana ülkeye silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla gelen 23 kişinin yakalandığını açıkladı.
Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye sızmaya çalışırken yakalananların operasyonu yalnız yapmadığını, bu kişileri dışarıdan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, içeriden muhalif lider Juan Guaido öncülüğündeki sağ kesimin desteklediğini öne sürdü.
“Amacımız Maduro’yu öldürmekti sanırım”
Rodriguez, yakalananlardan ABD’li eski asker Airan Barry’nin sorgu sırasında çekilen videosunu izletti.
Barry, sorgu sırasında amacının sorulması üzerine, “Belirli görevleri tamamlamak ve sanırım Maduro’yu öldürmek” şeklinde cevap verdi.
Barry, “Hedefimiz, Askeri Karşı İstihbarat Merkezi, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi, (Devlet Başkanlığı Sarayı) Miraflores ve havaalanı kontrol kulesi” ifadesini kullandı.
Ülkesine karşı hazırlanan operasyonun arkasında ABD ve Guaido’nun olduğunu vurgulayan Rodriguez, ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) üzerinden Kolombiya’daki uyuşturucu kaçakçılarıyla operasyonu planladığını ileri sürdü
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