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Wolverine olacağı söyleniyordu, Daniel Radcliffe’ten açıklama geldi

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Harry Potter serisinin başrolü Daniel Radcliffe'in bir süredir X-Men film serisinde Wolverine olarak Hugh Jackman'ın yerini alacağı konuşuluyordu. Nihayet İngiliz aktörden bir açıklama geldi.
Wolverine olacağı söyleniyordu, Daniel Radcliffe’ten açıklama geldi

Harry Potter rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Daniel Radcliffe’in adı bir süredir X-Men serisi ile anılıyordu. Radcliffe’in Hugh Jackman’ın canlandırdığı Wolverine rolüyle beyaz perdeye geleceği konuşulurken ünlü oyuncu tüm bu iddiaları reddetti.

Radcliffe, GQ’ya verdiği röportajda, “Tamamen bir söylenti” olduğunu söyledi. Radcliffe daha önce de çıkan bu söylentileri reddetmişti:

“Bu, sık sık ortaya çıkan bir şey, çünkü çizgi romanlarda Wolverine kısa, bu yüzden de ‘Kim kısa oyuncu?’ diyorlar. Hi.bir zaman gerçek olmadı. Arada sırada soruları mantıklı bir şekilde cevaplamaktan sıkılıyorum, bu yüzden geçen gün yaptığım gibi bir şaka yapıyorum ve bu tür söylentiler yeniden alevleniyor, ama hiçbir şey olmuyor.”

Şu an için Wolverine’i Jackman canlandırmaya devam edecek. Hatta Jackman, 8 Kasım 2024’te vizyona girmesi beklenen Deadpool 3 için Wolverine rolünü yeniden canlandıracak.

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