Yakın Doğu Eğitim kurumları artış yapmama kararı aldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve yarattığı olumsuz küresel ekonomik sonuçlar nedeniyle, 2020-2021 eğitim yılında öğrenim ve yurt ücretlerinde artış yapılmayacağını duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda, Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni eğitim ve öğretim yılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören kayıtlı öğrenciler ile yeni gelecek olan öğrencilerin öğrenim ve yurt ücretlerine artış yapılmayacağı bildirildi. Açıklamada, Yakın Doğu Okullar Grubu ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ve yurt ücretlerinde, 2019-2020 eğitim yılındaki ücretlerin geçerli olacağı kaydedildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Hiçbir Çocuğun ve Gencin Eğitim Dışında Kalmaması için Çalışıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüsün yarattığı olumsuz ekonomik sonuçlar nedeniyle, öğrencilerin ve velilerin bu süreci daha rahat atlatabilmesini sağlamak amacıyla, 2020-2021 akademik yılında Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve Yakın Doğu Üniversitesi eğitim ve yurt ücretlerinde artış yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmaması ve kayıp kuşakların oluşmaması için bir yol haritası belirleyerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, birinci önceliklerinin eğitim ve sağlık olduğunu belirtti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, büyük Yakın Doğu ailesinin bir parçası olan öğrencilerin akademik kaygılarının yanı sıra velilerin de ekonomik endişelerine karşılık güven ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi. “Salgının küresel ortak bir bilinç ve dayanışma ile çözülebileceği gerçeğinden yola çıkarak, yeni kuşakların geleceğe hazırlanmasında insani ve ahlaki bir duyarlılık oluşturarak Yakın Doğu Üniversitesi olarak imkanlarımızı seferber edeceğiz” sözlerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, günün dayanışma günü olduğun altını çizdi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “COVID-19 salgını nedeni ile ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya, günlük rutin alışkanlıklarımıza kadar tüm alanlarda değişikliklerin bizi bekliyor. Bu dönemde yaşanan olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması birincil önceliğimiz. Okul yaşı veya üniversite çağında olan her çocuğun bilgiye ulaşmasını engelleyecek nedenleri minimuma indirmek için el ele vererek bu sıkıntılı süreci en az zararla aşacağız. Olumsuz durumlara karşı çocuklarımızın geleceğini inşa edecek ekonomik destek önlemleri ile eğitimden uzak kalmamalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.