Yakın Doğu Üniversitesi’ nde Mezuniyet Coşkusu Devam Ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik, Hukuk, İlahiyat, İletişim ile Güzel Sanatlar
ve Tasarım fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 150 öğrenci, mezuniyet
coşkusunu Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirilen törenle kutladı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2021-2022 Güz döneminde mezun olmaya hak kazanan
öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenleri bütün coşkusu ile devam ediyor. Yakın Doğu
Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinin
ikinci gününde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik, Hukuk, İlahiyat, İletişim ile Güzel
Sanatlar ve Tasarım fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 150 öğrenci diplomalarını
aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Yakın
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan yaptı. Yakın Doğu
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ise
öğrencilerini mezun eden fakülteler adına konuştu.
Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yaşadığımız ülkeye, kültüre ve topluma farklı boyutlarda
katkı sağlayacak geleceğin mühendislerini, hukukçularını, ilahiyatçılarını, iletişim ve
tasarımcılarını mezun etmenin sevincini yaşıyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman, teknoloji üreten, yeni fikirler ortaya koyabilen,
analiz edebilen, eleştirel düşünceye sahip, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı,
mezunlar yetiştirmeyi misyon edindiklerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, benimsedikleri eğitim modeli ile tüm mezunlarının
geleceğe çok önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.
Bilime ve topluma fayda sağlayarak her zaman üretime dönük çalıştıklarını vurgulayan Doç.
Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi bu vizyonu ile uluslararası yükseköğretim
derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından hazırlanan, 2022 Dünya
Üniversite Sıralamasında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250’de,
Eğitim alanında dünyada ilk 500’te, Fizik Bilimlerinde ilk 600’de, Sosyal Bilimler, Klinik ve
Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800’de yer aldı. AD Scientific index tarafından hazırlanan
“En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022” listesinde ise Yakın Doğu Üniversitesi, 13,600
üniversite arasında KKTC’de 1, Türkiye’de 3 ve Dünya’da 488 sırada yer alarak büyük bir
başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.
“Yaşadığımız ülkeye, kültüre ve topluma farklı boyutlarda katkı sağlayacak geleceğin
mühendislerini, hukukçularını, ilahiyatçılarını, iletişim ve tasarımcılarını mezun etmenin
sevincini yaşıyoruz” sözleri ile mutluluğunu paylaşan Doç. Dr. Tüzünkan, konuşmasının
sonunda ebeveynlere de seslendi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bugüne kadar hep bizim
takdirimizi kazandılar, gerek sizlerin gerekse hocalarının emeklerinin boşa gitmediğini bugün
burada hepimize ispatladılar. Biliyoruz ki, gelecekteki başarılarını bizlerle birlikte gurur ve
onurla izleyeceksiniz” ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Fadi Al-Turjman: “Sizleri hayallerinizin peşinden gitmeye, kalbinizin sesini
dinlemeye ve kendi yolculuğunuzu yaratmaya davet ediyorum.”
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman
ise kendi fakültesi ve diğer mezun veren fakülteler adına yaptığı konuşmasına, hayatlarının en
önemli yolculuklarından birini tamamlayan mezun öğrencileri kutlayarak başladı.
“Tamamladığınız bu yolculuk sadece diploma almak için verdiğiniz bir yarış değildi. Bu,
ailenizi ve toplumunuzu gururlandıracak başarılar elde etmek için çıktığınız hayat
yolculuğunun bir parçasıydı. Artık mezunsunuz ve bundan sonra ulaşmak istediğiniz bu
hedefe doğru yürüyeceksiniz” dedi.
“Sevgili yeni mezunlarımız, sizleri hayallerinizin peşinden gitmeye, kalbinizin sesini
dinlemeye ve kendi yolculuğunuzu yaratmaya davet ediyorum. Burada sizlere pek çok başarı
hikayesi anlatabilirim. Ancak buna gerek yok. Çünkü biliyorum ki her birinizin cesaret verici
güçlü bir başarı hikayesi var” diyen Prof. Dr. Al-Turjman, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bütün
dünyada kurduğu ilişkilerle bundan sonra da mezunlarının kendi başarı hikayelerini
oluşturmalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin her yıl dünyanın en önemli bilimsel yayınlarında yer alan
yüzlerce makale yayınladığını hatırlatan Prof. Dr. Al-Turjman, “Her yıl yüzlerce makale
yayınlıyor, konferanslarda bildiriler sunuyor, dünya çapında tanınmış yayıncılarla kitaplar ve
kitap bölümleri yayınlıyoruz. Uluslararası konferanslar ve web seminerleri düzenliyoruz.
Kritik disiplinlerde dünyanın en önemli açılış konuşmacılarını ağırlıyoruz. Bütün bunlar
öğrencilerimizi, her zaman en güncel bilgi ve teknolojilerle iç içe tutmak ve mezun
olduklarında dünyanın her yerinde aynı saygı ile karşılanacakları yetkinliklerle donatmak için
yapıyoruz” ifadesini kullandı.
Hindistan’dan Çin’e; Avustralya’dan Avrupa’ya; Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın hemen
hemen tüm ülkelerinden üst düzey üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile güçlü bağlantılar
ve akademik ilişkiler kurduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, “Siz
mezunlarımızın dünyanın her yerinde, memnuniyetle karşılanarak, istediği işi severek
yapabileceği ilişkiler geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Yakın Doğu
Üniversitesi’nden mezun olmak size dünyanın pek çok kurumunun kapılarını açacak”
ifadesini kullandı.
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