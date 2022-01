Yakın Doğu Üniversitesi’ nde Mezuniyet Coşkusu Devam Ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik, Hukuk, İlahiyat, İletişim ile Güzel Sanatlar

ve Tasarım fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 150 öğrenci, mezuniyet

coşkusunu Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde

gerçekleştirilen törenle kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2021-2022 Güz döneminde mezun olmaya hak kazanan

öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenleri bütün coşkusu ile devam ediyor. Yakın Doğu

Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinin

ikinci gününde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik, Hukuk, İlahiyat, İletişim ile Güzel

Sanatlar ve Tasarım fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 150 öğrenci diplomalarını

aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Yakın

Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan yaptı. Yakın Doğu

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ise

öğrencilerini mezun eden fakülteler adına konuştu.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yaşadığımız ülkeye, kültüre ve topluma farklı boyutlarda

katkı sağlayacak geleceğin mühendislerini, hukukçularını, ilahiyatçılarını, iletişim ve

tasarımcılarını mezun etmenin sevincini yaşıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman, teknoloji üreten, yeni fikirler ortaya koyabilen,

analiz edebilen, eleştirel düşünceye sahip, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı,

mezunlar yetiştirmeyi misyon edindiklerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör

Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, benimsedikleri eğitim modeli ile tüm mezunlarının

geleceğe çok önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.



Bilime ve topluma fayda sağlayarak her zaman üretime dönük çalıştıklarını vurgulayan Doç.

Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi bu vizyonu ile uluslararası yükseköğretim

derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından hazırlanan, 2022 Dünya

Üniversite Sıralamasında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250’de,

Eğitim alanında dünyada ilk 500’te, Fizik Bilimlerinde ilk 600’de, Sosyal Bilimler, Klinik ve

Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800’de yer aldı. AD Scientific index tarafından hazırlanan

“En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022” listesinde ise Yakın Doğu Üniversitesi, 13,600

üniversite arasında KKTC’de 1, Türkiye’de 3 ve Dünya’da 488 sırada yer alarak büyük bir

başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

sonunda ebeveynlere de seslendi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bugüne kadar hep bizim

takdirimizi kazandılar, gerek sizlerin gerekse hocalarının emeklerinin boşa gitmediğini bugün

burada hepimize ispatladılar. Biliyoruz ki, gelecekteki başarılarını bizlerle birlikte gurur ve

onurla izleyeceksiniz” ifadesini kullandı.



Prof. Dr. Fadi Al-Turjman: “Sizleri hayallerinizin peşinden gitmeye, kalbinizin sesini

dinlemeye ve kendi yolculuğunuzu yaratmaya davet ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman

ise kendi fakültesi ve diğer mezun veren fakülteler adına yaptığı konuşmasına, hayatlarının en

önemli yolculuklarından birini tamamlayan mezun öğrencileri kutlayarak başladı.

“Tamamladığınız bu yolculuk sadece diploma almak için verdiğiniz bir yarış değildi. Bu,

ailenizi ve toplumunuzu gururlandıracak başarılar elde etmek için çıktığınız hayat

yolculuğunun bir parçasıydı. Artık mezunsunuz ve bundan sonra ulaşmak istediğiniz bu

hedefe doğru yürüyeceksiniz” dedi.

“Sevgili yeni mezunlarımız, sizleri hayallerinizin peşinden gitmeye, kalbinizin sesini

dinlemeye ve kendi yolculuğunuzu yaratmaya davet ediyorum. Burada sizlere pek çok başarı

hikayesi anlatabilirim. Ancak buna gerek yok. Çünkü biliyorum ki her birinizin cesaret verici

güçlü bir başarı hikayesi var” diyen Prof. Dr. Al-Turjman, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bütün

dünyada kurduğu ilişkilerle bundan sonra da mezunlarının kendi başarı hikayelerini

oluşturmalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin her yıl dünyanın en önemli bilimsel yayınlarında yer alan

yüzlerce makale yayınladığını hatırlatan Prof. Dr. Al-Turjman, “Her yıl yüzlerce makale

yayınlıyor, konferanslarda bildiriler sunuyor, dünya çapında tanınmış yayıncılarla kitaplar ve

kitap bölümleri yayınlıyoruz. Uluslararası konferanslar ve web seminerleri düzenliyoruz.

Kritik disiplinlerde dünyanın en önemli açılış konuşmacılarını ağırlıyoruz. Bütün bunlar

öğrencilerimizi, her zaman en güncel bilgi ve teknolojilerle iç içe tutmak ve mezun

olduklarında dünyanın her yerinde aynı saygı ile karşılanacakları yetkinliklerle donatmak için

yapıyoruz” ifadesini kullandı.



Hindistan’dan Çin’e; Avustralya’dan Avrupa’ya; Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın hemen

hemen tüm ülkelerinden üst düzey üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile güçlü bağlantılar

ve akademik ilişkiler kurduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, “Siz

mezunlarımızın dünyanın her yerinde, memnuniyetle karşılanarak, istediği işi severek

yapabileceği ilişkiler geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Yakın Doğu

Üniversitesi’nden mezun olmak size dünyanın pek çok kurumunun kapılarını açacak”

ifadesini kullandı.