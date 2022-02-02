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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, 2022-2023 Öğretim Yılı bahar dönemi yatay geçiş başvurularını kabul etmeye başladı.


18 fakülte, 3 yüksekokulda 220 bölüm için yatay geçiş başvurusu kabul eden Yakın Doğu
Üniversitesi’ne başvurmak isteyen adayların 18 Şubat’a kadar günü mesai bitimine kadar
başvurularını tamamlaması gerekiyor.


Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.
Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu Üniversitesi sağladığı akademik ve sosyal olanaklarla
öğrencilerine zengin bir kampüs hayatı sunuyor.”


Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurularının devam ettiğini söyleyen Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, yatay geçişle kabul edilecek öğrencilerin özel burs imkanlardan da yararlanabileceklerini vurguladı. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin son teknolojik donanım ve alanlarında yetkin bir akademik kadroyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sağladığı akademik ve sosyal olanaklarla zengin bir kampüs hayatı sunduğunu ifade etti.


Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri
Sıralaması’nda “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Tüzünkan, “AD Scientific Index’in yayınladığı ‘En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de ise Yakın Doğu Üniversitemiz 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdi. KKTC üniversiteleri arasında birinci, Türkiye üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldı” ifadesini kullandı. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Eğitimlerini dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamak üzere yatay geçişle aramıza katılan öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.


Yatay geçiş için başvuru adresleri…


Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 18 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, yataygecis@neu.edu.tr adresinden veya +90 392 223 64 64 no’lu
(dahili 5215) telefondan ulaşmak mümkün.

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