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YANGIN: Çok acil su tankerlerine ihtiyaç bulunmaktadır....

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YANGIN: Çok acil su tankerlerine ihtiyaç bulunmaktadır....
YANGIN: Çok acil su tankerlerine ihtiyaç bulunmaktadır....

İskele Belediyesi çağrı yaptı. İşte açıklama;

DURUM KÖTÜLEŞİYOR!

ÇOK ACİL SU TANKERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR

Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla büyüyen yangına müdahale güçleşiyor. Olay yerindeki ekiplerin yangına daha etkili müdahalesi icin için çok acil su tankeri ihtiyacı duyulmaktadır!

Personelimiz Ali Tansu'nun bölgedeki mesaisi devam etmekte olup kendisine 0548 810 11 31 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilmektedir

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