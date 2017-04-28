“Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli kitap Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarları gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ile gazeteci Damla Soyalp’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, , kitabı Akıncı’ya takdim ederek çalışmaları hakkında bilgi veren Mutluyakalı ve Soyalp, 2 Mayıs Salı akşamı saat 19.30’da Bedesten’de yapılacak kitap tanıtımına Cumhurbaşkanı Akıncı’yı davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Mutluyakalı ve Soyalp’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarında ve daha sonra da siyasi yaşamında önemli bir yere sahip olan Nalbantoğlu ile ilgili önemli bir çalışma yaptınız. Yakın geçmişimizin önemli isimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında eksikliklerimiz vardır. Siz bu çalışmanızla önemli bir eksikliği giderdiniz” dedi.