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Yarın Girne-Tatlısu Anayolu'nda Trafik Kapanacak: Üst Geçit Montaj Çalışmaları Gerçekleşecek

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Yarın Girne-Tatlısu Anayolu'nda Trafik Akışı 09:00-13:00 Saatleri Arasında Kapanıyor: Karaağaç Kavşağında Üst Geçit Montaj Çalışmaları Başlıyor
Yarın Girne-Tatlısu Anayolu'nda Trafik Kapanacak: Üst Geçit Montaj Çalışmaları Gerçekleşecek

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
19.01.2024 Cuma günü(yarın), saat 09:00-13:00 saatleri arasında, Girne-Tatlısu Anayolu
üzerinde bulunan Karaağaç kavşağında, yayaların anayolu karşıdan karşıya geçmesi için
yapılacak üst geçit monte çalışmaları nedeniyle, bahse konu anayolun Tuncayın Yeri Restoran
kavşağı ile Sun Valley Resort kavşağı arasında kalan kısmı çalışmalar süresince trafik akışına
kapatılacaktır.

Çalışmalar süresince ulaşım, eski Esentepe-Girne Anayolu (Sahil Şeridi) üzerinden
sağlanacaktır. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli
seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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