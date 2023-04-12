  • BIST 5.163,42
  • Altın 1247.6
  • Dolar 19.3098
  • Euro 21.104
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Yasal sınırın üzerinde seçim harcaması yapan Nikos Hristodulidis ceza ile karşı karşıya

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, seçim kampanyasında yaptığı ve tamamının kaynağı bağış olan harcamanın, yasal sınırın üzerinde olduğu için ceza ödeyebileceği bildirildi.
Yasal sınırın üzerinde seçim harcaması yapan Nikos Hristodulidis ceza ile karşı karşıya

Alithia “Yeni Seçilen Başkan Cezayla Karşı Karşıya” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kampanya dönemi aldığı bağış ve yaptığı harcamaları dün yayımladığını yazdı.

Habere göre, yasal mevzuata göre kampanya döneminde yapılan harcamaların bir milyon Euro'yu aşmaması gerekirken, Hristodulidis'in 1 milyon 19 bin 356 Euro harcayarak yasal sınırı 12 bin 356 Euro aştı.

Adayların, gelir gider durumlarını seçimlerden sonraki iki ay içerisinde Yüksek Seçim Kurulu’na, Yüksek Seçim Kurulu’nun da bu verileri denetim için Sayıştay Başkanlığına iletmek zorunda olduğu kaydedilen haberde, harcama yasal tavan sınırının üzerine çıkılmışsa, Yüksek Seçim Kurulu’nun ceza kestiği bilgisi verildi.

Cezanın, yasal tavan sınırının üzerine çıkılan miktar kadar olduğunu belirtilen haberde, Hristodulidis’in, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ödemesi beklenen ceza miktarının 19 bin 356 Euro olacağı kaydedildi. Yasaya göre, kampanya dönemi denilirken, seçim tarihinden önceki 6 ay kastediliyor. Bu dönemden önce yapılan harcamalar kampanya giderlerinden sayılmıyor. Adayların kampanya döneminde aldığı finansman, prosedürün kritik parçalarından birini oluşturuyor.

Gazete, Hristodulidis’in kampanya döneminde rakipleriyle girdiği televizyon tartışmalarında, siyasi partilerden tek kuruş finans almadığını vurguladığı açıklamaları hatırlattı.

Hristodulidis’in Hellenic Bank Limasol şubesindeki hesabına 27 Temmuz 2022 tarihinde Columbia Shipmanagement Ltd’den 200 bin Euro yatırıldığına ilişkin haberlere de değinilerek, bu paranın, Hristodulidis’in beyan ettiği harcamaya dahil olup olmadığının bilinmediğini çünkü bahse konu dönemin, Hristodulidis’in beyan etmek zorunda olmadığı bir dönem olduğunu ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta depodan sızan su nedeniyle resmi internet sayfaları hizmet dışı kaldı11 Nisan 2023 Salı 11:21
  • Nikos Hristodulidis’in kurulmasını istediği Milli Güvenlik Konseyi için hazırlıklar tamamlandı10 Nisan 2023 Pazartesi 15:45
  • Güney Kıbrıs’ta MİK hellim denetimi yapılmıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 15:19
  • Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız10 Nisan 2023 Pazartesi 09:16
  • Güney'de 38 bin 500 Euro’luk hırsızlık yapan zanlılar KKTC’ye kaçmaya çalışırken yakalandı09 Nisan 2023 Pazar 18:14
  • Fileleftheros: Rum yönetimi işbirliği yaptığı bölge ülkeleriyle artık kapalı kapılar ardında görüşecek09 Nisan 2023 Pazar 17:17
  • Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız09 Nisan 2023 Pazar 15:35
  • Yunanistan kupası final maçının Güney Kıbrıs’ta oynanması için yapılmış herhangi bir başvuru yok09 Nisan 2023 Pazar 14:42
  • Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu'ndan temsilci atanması konusunda beklentiler azaldı09 Nisan 2023 Pazar 14:30
  • Rum yönetimi Colin Stewart’a nota verdi, Stewart reddetti09 Nisan 2023 Pazar 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti