YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü Kıbrıs Özel Etnoğrafya Müzesini ziyaret etti

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü, öğrencilerine kültür ve tarih bilinci gibi birçok konuda farkındalık yaratmak amacıyla Kıbrıs Özel Etnoğrafya Müzesine gezi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde düzenlediği gezide, müzenin kurucusu ve müdürü olan Ergün Pektaş’ın öğrencilere, müzede güzümüzde olmayan Kıbrıs’a özgü giysiler, el dokumaları, nakış işleri, ahşap ve taş oymacılık örnekleri, gümüş takılar, seramik ürünleri, çeşitli zirai ve zanaatta kullanılan araç gereçleri gösterdiği belirtildi.

Öğrenciler, Kıbrıs köy kahvehanesi, sündürmeli Kıbrıs köy evi, Kıbrıs kasaba evi ve Osmanlı divan odası gibi kültürümüzün parçası olan mekanları gezdi. Keyifli bir kültür gezisi geçiren öğrenciler, teşhir edilen objeleri yerinde, kullanılan mekanlarda görme fırsatı buldu.

Tarih ve Kültür bilgisi Güçlü Bireyler Yetiştiriliyor…

İnceleme ve gözlem gezisinin öğrenciler için faydasına dikkat çeken sorumlu kulüp öğretmenleri, öğrencilerin yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, tarih alanında bilgi birikimlerini geliştirerek çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine, sağlam bir kültür düzeyi ve güçlü bir alt yapı ile hazırladıklarını ve bunun dönütlerini de öğrencilerden çok başarılı neticelerle aldıklarını ifade ettiler.

Öğrencilere Maddi ve Manevi Değerlerin Tanıtılması Birincil Görev…

Düzenlenen geziyle ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan da, öğrencilerine toplumumuzun maddi ve manevi değerlerinin tanıtılarak öğretilmesinin en birincil görevleri arasında olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Arkan, “Genç kuşakların kendi kültürlerini bilip koruması herbirinin birer sorumluluğu olarak benimsetmeye çalışıyoruz. Bu da kültür derslerini zaman zaman yerinde görüp incelemeyle gerçekleşmektedir.” dedi.