YDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, Cyprus Printing Global’e teknik gezi gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Önlisans Bölümü’nde eğitim alan 27 öğrenci, Cyprus Printing Global’a teknik gezi düzenledi.

Öğrenciler gezide, Cyprus Printing Global’in çalışmaları hakkında Matbaa Fabrika Müdürü Alp Tezel ile Ambalaj Fabrika Müdürü Serhat Altemur ve ekibinden bilgi edindi.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek oluklu karton kutu üretimini gerçekleştiren Cyprus Printing Global, modern teknolojiye sahip makine parkuru ile baskı kalitesi ve kapasitesi yüksek matbaaları ile kurumsal kimlik tasarımları da gerçekleştiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri gezide CNC kesim ve lazer kesim makinalarını da inceleyerek mesleki alanda önemli bilgiler edindiler.

Teknik gezide öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Savaş Güngör ve Dr. Bahar Öztürk Güngör eşlik etti. Yrd. Doç. Dr. Savaş Güngör, gerçekleştirdikleri teknik geziler ile öğrencilerin sahadaki işleyişi yerinde görmelerini amaçladıklarını söyledi.