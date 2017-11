YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden yeni akademik yayınlar

Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine tam donanımlı bir eğitim olanağı sağlarken, akademik kadronun, üniversiteyi ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu bilimde daha iyi noktalara taşıma hedefi ile çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS)Bölümü akademik kadrosu da, son dönemde önemli akademik yayınlara imza attı.

5 WoS SSCI ile Taranabilen Makale; 2 Scopus Indeks ile Taranabilen Makale; 3 Kitap

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndenyapılan açıklamaya göre, son aylarda, RTS öğretim elemanları, Thomson Reuters Web of Science SSCI ile taranabilen 5 bilimsel makale yayını; Scopus ile taranabilen 2 bilimsel makale yayına kabulü; 2 bilimsel kitap yayını ve 1 yayına kabul ile çalışmalarını sürdürüyor denildi.

Başarının Anahtarı Ortak Akıl ve Azim

Yakın Doğu Üniversitesiİletişim Fakültesi RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, ilgili çalışmaların bazılarındaİletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ve fakültenin diğer bölümlerinden öğretim elemanları ile de birlikte çalıştıklarını belirterek; bilimde ilerlemenin, özverili çalışmalarla birlikte, ortak akıl yürütme ve fikir teatileri ile mümkün olduğunu ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı kıymetli imkânlar ve mesai arkadaşlarının ortak çalışmalardaki önemli katkılarından mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. Kasap; çalışmalarının aynı kararlılık ve ilerici hedefle süreceğini ifade etti.

Son dönemde gerçekleştirilen ve bilimsel gelişime katkı sağlayan ilgili çalışmalardan; makale çalışmaları şu başlıkları taşıyor:

- Ayhan Dolunay & Fevzi Kasap & Gökçe Keçeci, Freedom of Mass Communication in the Digital Age in the Case of the Internet: “Freedom House” and the USA Example;

- Fevzi Kasap& Pınar Gürçınar, Social exclusion of life in the written media of the disabilities: the importance of media literacy and education;

- Ayhan Dolunay & Fevzi Kasap, Freedom of the press in the digital age within the frameworks of ethics, law and democracy education: example of the North Cyprus;

- Fevzi Kasap & Ayhan Dolunay & Mustafa Kavaz, Television as an educational vehicle in Turkey: presentation of violence in news bulletins;

- Meltem Dursun Bilgin& Mustafa Ufuk Çelik&E. Sinem Kasımoğlu, The role of communication in tolerance education;

- Çağdaş Ögüç & Ayhan Dolunay & Fevzi Kasap, The Representation Of The Victim As A Social Construction In Court News;

- Ayhan Dolunay & Çağdaş Ögüç & Fevzi Kasap, The Educational Qualification Of Social Media: A Search For A New Public Sphere;



Kitap çalışmaları ise şu şekilde:

- Ayhan Dolunay & Gökçe Keçeci & Fevzi Kasap, İletişim ve Sözlü Tarih I:Kıbrıs'ta Türk-Rum Ortak Yaşamı;

- Ayhan Dolunay & Gökçe Keçeci,Göç ve Göçmen Olgusu Çerçevesinde KKTC Surlariçi;

- Fevzi Kasap,Barış Kültürünün Oluşmasında Kıbrıs Temalı Filmler: 1960-2000 Döneminde Üretilen Filmler Üzerine Bir İnceleme.