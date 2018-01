Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zihni Turkan, Girne Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Türköz Kolozali, Enstitü Müdürleri, Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri,öğrenciler ve aileler katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Doç. Dr. Zihni Turkan; “Mimarlık Bir Farklılıktır. Bir Yaşam Biçimidir.” Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zihni Turkan açılış konuşmasında; “Sevgili mezunlar öncelikle büyük özveri ile sizlerin bu güne ulaşmanızı sağlayan sevgili ailelerinizi kutlar eğitiminiz süresince hep yanınızda olan hocalarınıza ve fakültemize her tür desteği veren başta kurucu rektörümüz olmak üzere üniversitemiz yönetimine teşekkürlerimi sunarım.” diyerek sözlerine başlarken, öğrencilerle birlikte aynı heyecanı paylaştıklarını ifade etti. “Mimarlık bir farklılıktır. Bir yaşam biçimidir.” diye devam eden Doç. Dr. Zihni Turkan ; “Gelecekle uğraşma, geleceği tasarlama büyük bir sorumluluğu gerektirir. Bu sorumluluk tasarladığınız en küçük bir mesleki öğeden toplumunuzun, ülkenizin geleceğine kadar uzanmaktadır. Mesleğinizin gereği olan özgür düşünceyi yaşamınız boyunca çok önemli bir etik değer olarak hissetmelisiniz ve bu doğrultuda çalışmalısınız, tasarlamalısınız. Sizlere nitelikli tasarımlarla dolu, mimarca bir yaşam diler tüm hocalarınız adına sevgilerimi sunarım. Kuzey Kıbrıs’ı, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve bizleri unutmayınız. Yolunuz açık olsun.” Prof. Dr. Bektaş “Özverili Çalışmanın, Emek Vermenin Ve Dayanışmanın Ödüllendirildiği Bir Gün Yaşıyoruz.” Doç. Dr. Turkan’nın ardından konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, “Mimarlık fakültemizin yeni mezunlarına diplomalarını vermek üzere bir aradayız. Bugün başta mezunlarımız olmak üzere mimarlık fakültesi öğretim üyelerinin ve siz değerli velilerimizin gurur duyacağı bir gün. Özverili çalışmanın, emek vermenin ve dayanışmanın ödüllendirildiği bir gün” dedi. Prof. Dr. Şenol Bektaş; “Mimarlık fakültemizin hocaları, öğrencilerimizi yoğun bir eğitim öğretim sürecinin akabinde mezuniyete taşımalarından dolayı çok mutlular. Ailelerimiz evlatlarının büyük fedakarlıklarına katlanarak tıpkı hocalarımız gibi bugüne taşımaktan dolayı onlar da çok mutlular. Emeklerin taçlandırıldığı bir gün. Üniversiteye kayıt olan her öğrenci mezun olacağı günün hayali ile yaşar. Bugün sizlerin hayallerinin gerçekleşeceği bir gün. Bugün hayatlarınızda bir dönem kapanırken yeni dönem açılıyor.Yeni dönem zorlu bir dönem olacak, rekabete dayalı bir iş hayatına atılacaklar. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri kurumlara girmeye çalışacaklar. Üniversitemizde almış oldukları sağlam eğitim sayesinde karşılaşacakları tüm zorlukların üstesinden geleceklerine inancımız tamdır. Sizleri tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun.” Törende yabancı öğrenciler adına Obayda Khattab, Yerli öğrenciler adına ise Sena Şeyma Ünal birer konuşma gerçekleştirmelerinin ardından Fakülte öğrencilerinden Yağmur Çoban ve Can Ahmet Kayrala müzik dinletisi sundular. Tören diplomaların verilmesinin ardından geleneksel kep atma töreni ile son buldu.