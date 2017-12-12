YDÜ'nün konuğu Arkan Oryal Özbay oldu

YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Marka Stratejileri Yönetimi Konferansı’nın konuğu Arkan Oryal Özbay oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından organize edilen ‘Marka Stratejileri Yönetimi’ konulu konferan ve atölye çalışması Market İletişim kurucularından Arkan Oryal Özbay’ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, konferansın birinci oturumunda öğrencilere yönelik diyalog şeklinde (soru - cevaplar)gerçekleşirken, ikincioturumda ise “Fikri Mülkiyet ve Reklamcılık” üzerine atölye çalışması ile etkinlik tamamlandı.

Özbay, sunumunda reklam ajanslarının işleyişini kendi çalıştığı fimalardan örneklerle izah etti. Hedef kitle belirleme gibi konulara değindikten sonra, reklam stratejisi geliştirme ve süreçlerini örnek bir reklam filmi çekimi üzerinden anlatan Özbay, öğrencilerle etkileşime geçerek etkinliği keyifli, fikirlerini ve sorularını alarak etkinliği çift yönlü akışın sağlandığı katılımcı bir şekle dönüştürdü.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze etkinlikle ilgili “Türkiye gibi reklamcılık alanında çok yol katetmiş bir ülkede ulusal ve uluslararası firma ve markalarla çalışma fırsatı yakalamış bir profesyonelin, öğrencilerimizle buluşma imkanı bulması paha biçilmez bir deneyim. Piyasadaki gerçek işleyişi görme ve yüksek bütçelerle gerçekleşen reklam kampanyalarının bütünleşik bir şekilde yürütülmesi gerekliliğinin vurgulanması öğrencilerimiz açısından zihin açıcı ve teorile pekiştirici oldu” dedi.

Arkan Oryal Özbay Kimdir?

1970 yılında Çeşme’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Reklamcılık Yüksek Lisans programına devam etti.

RPM Radar, Grafika/ Lintas, DMB&B, DDA, Yorum Publicis, Portfolio ve PARS McCANN ERICKSON’da Reklam yazarı, Grup Lideri ve Kreatif Direktör olarak çalıştı. Arkan Oryal Özbay, Toyota, Subaru, Saab, Opel, Renault, Türk hava Yolları, Turkcell, Coca-Cola, Algida, Ülker ve L’Oreal Paris gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına hizmet verdi. Özbay, halen Market İletişimde Kurucu üye ve Yaratıcı yönetmen olarak çalışmaktadır.