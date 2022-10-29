Yeni DNA kanıtı ortaya çıktı, 38 yıl boşuna hapis yatan adam serbest kaldı

ABD, 38 yılı aşkın bir süredir hapis cezası çeken Maurice Hastings isimli adamın masumiyetini konuşuyor…

1983 yılında Roberta Wydermyer’in ölümü ve iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla ceza alan adamın masumiyeti ortaya yeni çıkan DNA kanıtlarıyla tescillendi. Yeni DNA kayıtları, 2020’de yaşamını yitiren bir başka mahkumun suçların arkasında olduğunu ortaya çıkardı.

69 yaşındaki Hastings’in 38 yıldır boş yere hapiste kaldığı açıklanırken, Los Angeles Bölge Savcısı George Gascon, “Bu korkunç bir adaletsizlik. Adalet sistemi kusursuz değil fakat yeni kanıtlar ortaya çıkınca hemen harekete geçtik” dedi.

1983 yılında Roberta Wydermyer’ın cansız bedeni aracının bagajında bulunmuş ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde kafasında bir kurşun yarası olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce cinsel saldırıya da maruz kalan Wydermyer’ın ölümü sonrasında yakalanan Hastings’e idam cezası istenmiş fakat jüri 1988 yılında müebbet hapis cezasında karar kılmıştı.

“KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM”

Yakalandığı günden beri masum olduğunu söyleyen Hastings, maktulün ağzında bulunan sperm örneğine DNA testi yapılmasını talep etmiş fakat bu talebi reddedilmişti. 2021 yılında DNA testi talebi kabul gören Hastings, gelen sonuçlarla masumiyetini kanıtlamış oldu. Yapılan incelemeler sonucunda Wydermyer’ı öldüren kişinin daha önce sabıkası kabarık olan bir mahkum olduğu ortaya çıkmıştı.

Associated Press’e konuşan Hastings, “Yıllarca bu günü görmek için dua ettim. Kimseyi suçlamıyorum ve kimseye kırgın değilim, sadece halen hayattayken bundan keyif almak istiyorum” dedi.