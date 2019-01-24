Yeni Şafak gazetesinin manşeti güneyde rahatsızlık yarattı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Yeni Şafak gazetesinin “Donanma 7 Gemiyi Durdurdu… Akdeniz’deki İşgale İzin Verilmedi” başlıklı manşet haberi üzerine medyaya bu haberi ve Türk tarafından yapılan bu tür açıklamaları iktibas etmekten ve gündemde tutmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis (Yeni Şafak’ın) “bu yayını da Türk tarafından her gün sürekli yapılan açıklamalar da, hedef alınan ülke insanlarında panik, egemenlik haklarının sorgulama görüntüsü, Kıbrıs MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerde kuşku yaratma hedefli hibrit tehditten başka bir şey değildir” dedi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk tahtında, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında Türkiye’ye yönelik, Münhasır Ekonomik Bölgelerimizi sınırlandırmak için müzakereye başlamamız yönünde alenî çağrısı vardır” ifadesini kullanan Hristodulidis, herkesi “bazı sorunlar çıkarma maksatlı açıklamalar konusunda çok dikkatli olmaya” çağırdı.

Hristodulidis geçen pazartesi günü AB Dış Konular Konseyi’nde ele alınan konulardan birinin de “yanlış bilgilendirme, yalan haber, hibrit tehditler” olduğuna işaret ederek “bu tür kışkırtmaların Avrupa düzeyinde eşgüdümlü eylemlerle göğüslenmesi gerektiğini” söyledi.

Gazeteye göre, “En önemlisi, AB üyesi devlet olarak özel sektörle, medyayla iş birliği halkı bilgilendirmemiz, toplumu, bu tür açıklamalar aracılığıyla hedeflenenin ne olduğu konusunda eğitmemizdir” diyen Hristodulidis’in medyaya ve alenî tartışmaya katılanlara bu tür açıklamaları iktibas etmekten ve gündemde tutmaktan kaçınma çağrısı yaptığını yazdı.

Fileleftheros, Yeni Şafak’ın manşet haberini “Hibrit Savaş… Şafak’tan Kıbrıs MEB’inde Faaliyet Gösteren 7 Geminin Engellendiğine Dair Yeni Hikaye” başlığıyla ve Yeni Şafak’ın ilgili manşetinin renkli görüntüsüyle iktibas etti.

Alithia haberi “Türk Savaş Gemisi 7 Gemiyi Kıbrıs MEB’indeki Araştırmalar Nedeniyle Engelledi… Nikos Hristodulidis: Uluslararası Hukuk Ala Carte Değil” başlığıyla aktardı.