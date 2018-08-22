Yeniboğaziçi Festivali devam ediyor... Skeet yarışmasını kazananlar belli oldu

Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Şehitler Muhtarlığı tarafından Atlılar-Sandallar- Muratağa Şehitleri anısına Skeet yarışmaları düzenlendi.
Turnuvanın başlangıcında Şehitler köyünde şehit olan vatandaşlarımız anısına saygı duruşu düzelendi. Turnuvada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın da Avcı B kategorisinde derece alması ayrı bir renk kattı. Turnuva sonunda dereye girenlere Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve komite tarafından ödüller verildi.
Veteranlar
1-Mustafa Zaim
2-Özel Aşman
3-Alican Aran
Avcı b
1.Ahmet Kambur
2. Mustafa Zurnacılar
3. Turgut Akpınar
Süper kupa Fatih öğüt
Avcı A
1- Fatih öğüt
2 - Hasan Pehlivanoğlu 3- 3- Mehmet Mavideniz
Gençler
1- Dogukan Kıranoğlu 2- 2- Hasan Sunisi
3- Ahmet Tatlıses
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