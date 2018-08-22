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Yeniboğaziçi Festivali devam ediyor... Skeet yarışmasını kazananlar belli oldu

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Skeet yarışmasını kazananlar belli oldu
Yeniboğaziçi Festivali devam ediyor... Skeet yarışmasını kazananlar belli oldu

Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Şehitler Muhtarlığı tarafından Atlılar-Sandallar- Muratağa Şehitleri anısına Skeet yarışmaları düzenlendi.

Turnuvanın başlangıcında Şehitler köyünde şehit olan vatandaşlarımız anısına saygı duruşu düzelendi. Turnuvada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın da Avcı B kategorisinde derece alması ayrı bir renk kattı. Turnuva sonunda  dereye girenlere Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve komite tarafından ödüller verildi.

 

Veteranlar

1-Mustafa Zaim

2-Özel Aşman

3-Alican Aran

Avcı b

1.Ahmet Kambur

2. Mustafa Zurnacılar

3. Turgut Akpınar

 

Süper kupa Fatih öğüt

Avcı A

1- Fatih öğüt

2 - Hasan Pehlivanoğlu 3- 3- Mehmet Mavideniz

Gençler

1- Dogukan Kıranoğlu 2- 2- Hasan Sunisi

3- Ahmet Tatlıses

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