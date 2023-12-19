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Yerel kaynak kuyularında arıza! Girne’nin doğu bölgelerine dönüşümlü su veriliyor

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Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Su Dairesi’ne bağlı yerel kaynak kuyularında oluşan arıza nedeniyle doğu bölgelerine dönüşümlü su verildiği bildirildi.
Yerel kaynak kuyularında arıza! Girne’nin doğu bölgelerine dönüşümlü su veriliyor

Belediyeden yapılan açıklamada, “Su İşleri arızanın yarın akşam saatlerine kadar giderilmesi için çalışmaktadır. Bu süreçte bölgehalkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir” denildi. 

 

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