Yiğitcan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Balkan Atletizm Birliği tarafından bu yıl 72’ncisi düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası 2-3 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Pravets şehrinde düzenlendi.
KKTC Atletizm Federasyonu'na bağlı ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı.
200 metrede 21,22’lik bir derece elde ederek 3’üncü gelen Hekimoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.
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