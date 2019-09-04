  • BIST 99.683
  • Altın 280,289
  • Dolar 5,6630
  • Euro 6,2346
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Yiğitcan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

» »
Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 3’üncü gelen milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.
Yiğitcan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Balkan Atletizm Birliği tarafından bu yıl 72’ncisi düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası 2-3 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Pravets şehrinde düzenlendi.

KKTC Atletizm Federasyonu'na bağlı ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı.

200 metrede 21,22’lik bir derece elde ederek 3’üncü gelen Hekimoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşkan Türkiye ikincisi oldu05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08
  • Avrupa şampiyonu Buse Naz yeni madalyalar istiyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
  • Yiğitcan Bursa'da zirvede04 Ağustos 2019 Pazar 20:15
  • İskele Rallisi'nde korkutan kaza 07 Temmuz 2019 Pazar 17:51
  • Niki Lauda: Formula 1'in efsane pilotu hayatını kaybetti21 Mayıs 2019 Salı 09:44
  • Ralli'de Alptürk-Yılmaz ikilisi zirvede09 Nisan 2019 Salı 20:25
  • Patencilerin buz üstünde yaralamalı kavgası25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
  • Henüz 14 yaşındaydı: Kurtarılamadı25 Mart 2019 Pazartesi 10:35
  • Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir01 Şubat 2019 Cuma 09:55
  • Dünya şampiyonu Rus boksör Svetlana Kolakova’yla tanışın30 Ocak 2019 Çarşamba 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti