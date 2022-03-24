  • BIST 2.176,20
  • Altın 935.168
  • Dolar 14.8081
  • Euro 16.305
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Yıldızlar Pedallar İzmir’de

» »
Yıldızlar pedallar İzmir’de
Yıldızlar Pedallar İzmir’de

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı`na katılmak üzere bugün adadan ayrıldı.

Yıldız Erkek Karması önemli yarışa İskele Noyanlar Holidays Homes’da yapılan 3 günlük kamp ile hazırlandı.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat nezaretinde 6 sporcunun yer aldığı kafile, uçakla Ankara’ya gitti ve oradan da karayoluyla İzmir’e geçti.

İki gün sürecek olan yarışın ardından kafile 28 Mart Pazartesi günü yurda dönecek.

yildiz-(4).jpg

Karmaya önemli sponsorluklar

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması’na İzmir’de yapılacak yarış öncesinde iki önemli sponsorluk yapıldı.

PhysioWorld and Rehabilitation Clinic ve Alu Metal karmaya sponsor olarak önemli destekte bulundu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atıcılık Müsabakaları Ertelendi10 Mart 2022 Perşembe 21:43
  • Korineum’da Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası Şampiyonu Dilek Talay08 Mart 2022 Salı 20:16
  • KTSYD’nin konuğu Mutlu Ulusoy07 Mart 2022 Pazartesi 19:25
  • ABD'li Lepchenko Tenisten 4 Yıl Men Edildi05 Mart 2022 Cumartesi 13:27
  • Bekir’den Polonya’da Büyük Başarı05 Mart 2022 Cumartesi 11:54
  • Pekin Kış Paralimpik Oyunları Resmen Başladı05 Mart 2022 Cumartesi 00:12
  • Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor01 Mart 2022 Salı 19:10
  • Hakemler ve Gözlemciler Derneği Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan'ı Ziyaret Etti01 Mart 2022 Salı 19:07
  • Kempo Renkli Kuşak Sınavı Yapıldı01 Mart 2022 Salı 16:56
  • Yalızat: Öz Güven Kazandık01 Mart 2022 Salı 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti