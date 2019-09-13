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Yıltan Taşçı Akademi’nin 7. Fotoğraf Sergisi “Geçitkale’de Yaşam” bu akşam açılacak

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Yıltan Taşçı Akademi’nin 7. fotoğraf sergisi “Geçitkale’de Yaşam” açılıyor.
Yıltan Taşçı Akademi’nin 7. Fotoğraf Sergisi “Geçitkale’de Yaşam” bu akşam açılacak

Yıltan Taşçı Akademi'nin 23 kursiyerinin 45 fotoğraftan oluşan 7. Fotoğraf sergisi “Geçitkale'de Yaşam” bu akşam saat 20.00’de Geçitkale Festival Alanı'nda açılacak.

Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Ali Harper, Beykan Gazinocu, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Cem Cengiz, Evran Ahmet Evran, Faruk Şükrettin, Ferhat Altemur, Gül Kahraman Çetin, Hasan Darçın, İsmail Bozat, Leyla Çınar Algül, Mehmet Altuner, Melek Gazi, Nazife Uçar, Nermin Tüccaroğlu, Özgür Özsaygın, Peykan Gazinocu, Salih Cengaver Cem, Serap Çakır, Şerif Özege, Türkan Algül ve Veysi Canateş’in fotoğraflarından oluşan sergi 15 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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