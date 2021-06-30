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“Yine Akıl Tutulması Yaşadık”

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Turizm Emekçileri Platformu, hükümetin son dönemdeki açılımlarına rağmen alınan bazı kararlardan dolayı, ülkedeki turizmin cezaevi turizm modeline benzetti.
“Yine Akıl Tutulması Yaşadık”

Turizm Emekçileri Platformu, hükümetin son dönemdeki açılımlarına rağmen alınan bazı kararlardan dolayı, ülkedeki turizmin cezaevi turizm modeline benzetti.

Turizmde akıl ve mantığa göre kararlar üretilmesi için çağrılar yapmalarına rağmen sağlık üst kurulunun son kararlarından duyduğu rahatsızlığı aktaran turizm emekçileri, charter seferlerle gelen turistlerin 5 gün konaklamasının 5+5 güne çıkartılırken ortaya konulan koşulların bu açılımı gölgede bıraktığına dikkat çekerek, “Yine Akıl Tutulması Yaşadık” dedi.

Turizm Emekçileri Platformu, 5+5 uzatmalı turizm uygulamasını neden cezaevi turizmine benzettiklerine sordukları sorularla şöyle açıklık getirmiştir:

1) Kelepçe sistemi ile gelip tatilini yine kelepçeli sistem ile uzatmak isteyen bir misafir tarifeli uçakla neden dönemiyor?

2) Charter ile dönmek üzere tatilini uzatan bir misafir 10 gün sonunda charter bulamazsa ne yapacağız misafiri rehin mi alacağız?

3) Dönüş için yer bulamayan ve cezalı duruma düşen misafiri hapse mi atacağız?

4) Tatilini uzatan bir kişi neden hala kelepçe takacak? Biz burada ekonomi canlansın mı istiyoruz yoksa bilekliklerle ilgili bir taahhüt var da bizim mi haberimiz yok?

Yukarıdaki 4 sorunun tüm turizm işletmeleri için sorun teşkil ettiği ve yetkililerden bir açıklama beklediklerini kaydeden Turizm Emekçileri Platformu, “Nispeten pozitif görünen bu uzatma kararının maalesef hesapsız kitapsız yapılmış olması, yine başka bir hüsrandır, yine başka bir faciadır. Bu nokta tam olarak açıklığa kavuşmamış detayların aydınlatılması için yetkililerden, tatmin edici, akıl işi, zeka işi, mantık işi, bilim işi bir açıklama bekleriz” değerlendirmesinde bulundu.

Bürokratik tüm oligarşi tavırlara karşı verdiği mücadeleden dolayı Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu’nu taktir ettiklerini kaydeden turizm emekçileri, yapılan eleştirileri dikkate alarak gelen misafirlere karşı hoş bir tavır sergilemeyi, bu nezaketi özümseyen havalimanı görevlilerine de teşekkür etti.

 

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