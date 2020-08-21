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Yoannu: “Maraş planlarının engellenmesi için çözüm müzakerelerine hemen başlanmalı”

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Yoannu: “Maraş planlarının engellenmesi için çözüm müzakerelerine hemen başlanmalı”
Yoannu: “Maraş planlarının engellenmesi için çözüm müzakerelerine hemen başlanmalı”

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Simos Yoannu’nun dün yaptığı açıklamada, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusundaki “Türk planlarının” engellenmesi için Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Yoannu, Türk planlarına engel olabilecek çözüm müzakerelerinin, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra başlaması gerektiğini belirterek Rum hükümetinin ise, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş planlarına engel olamaması durumunda izleyeceği bir “A” ve “B” planının olması gerektiğinin altını çizdi.

Türk tarafının uzun zamandan biridir üzerinde çalıştığı planın “Boğaz’dan Mağusa’nın Güney kesimine kadar uzanan birleşik bir cepheyi kapsadığı” iddiasında bulunan Yoannu, “Güney kısım turistik alan, liman ise marina olacak ve Boğaz’a doğru yeni bir ticari liman inşa edecekler” şeklinde konuştu.

Yoannu, “Eğer müzakereler başlamaz ve durağanlık devam ederse bu planları kesinlikle hayata geçirecekler” uyarısında bulundu.

Kapalı bölge Maraş’ta taşınmazı bulunan Kıbrıslı Rumların, taşınmazlarını satmaları tekliflerine maruz kaldıkları yönündeki bilgilere de atıfta bulunan Yoannu, “Türklerin ilgisinin, Konstantina- Sandy Beach arasındaki yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki ve Kennedy Meydanı’na kadar 300-400 metrelik genişliği olan sahil şeridine yoğunlaştığını” da iddialarına ekledi.

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