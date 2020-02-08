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Yunan Adalarından "Göçmen Yoğunluğunu Azaltma" Çağrısı

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Yunan Adalarından "Göçmen Yoğunluğunu Azaltma" Çağrısı
Yunan Adalarından "Göçmen Yoğunluğunu Azaltma" Çağrısı

Yunanistan'ın Ege adalarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK), adalardaki göçmen yoğunluğunun azaltılması için Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

14 STK'nin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, bir süre önce Midilli'deki Moria Kampı'nda yaşam şartlarını protesto eden göçmenler ile polis arasında yaşanan şiddet olaylarının endişe verici olduğu, hükümetin adalardaki yoğunluğun azaltılması için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, "İltica işlemlerindeki gecikmeler, göçmen karşıtı söylemler ve kamplardaki kabul edilemez yaşam koşulları, göçmenlerin ve ada sakinlerinin asıl sorunlarının çözümüne yardımcı olmayan gerilim ve şiddet olaylarının yaşanmasına yol açıyor." ifadeleri kullanıldı. 

Var olan gerilimleri arttıran yabancı düşmanlığı söylemlerinden kaçınılması gerektiği yönünde medyaya da çağrıda bulunulan bildiride, "Yabancı düşmanlığı söylemleri ırkçı davranışlara yol açıyor. Kabul edilemez yaşam koşulları nedeniyle adalarda mevcut olan gergin ortamın daha kötüleşmesine yol açıyor." değerlendirmelerine yer verildi.

3 BİN KAPASİTELİ KAMPTA 19 BİN KİŞİ KALIYOR
Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.
 

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