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Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı artıyor

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Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatında kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi.
Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı artıyor

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik, Navarin’in 47 deniz mili güneybatısında bir cesede daha ulaştı.

Otopsi için Kalamata’ya götürülen cesetle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi.

ŞÜPHELİLER İFADE VERDİ

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Şüpheliler, masum olduklarını savundu.

Gözaltına alınanlardan biri, diğer 4 şüphelinin yasa dışı göçmen kaçakçısı olduğunu iddia etti.

YAKINLARINI ARAYANLARDAN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Malakasa Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi’ne, faciadan kurtulan 5’i çocuk 86 kişinin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Helenik Afet Kurbanları Kimlik Belirleme ekibinin, faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışacağı aktarıldı.

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarının DNA örneği vermek üzere ilgili birime başvurabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Yunanistan Kızılhaçının da kimlik tespiti sürecine katkıda bulunacağı kaydedildi.

YUNANİSTAN’DAKİ FACİA

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan Navarin’den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran’da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

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