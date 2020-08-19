  • BIST 1.092
  • Altın 472,863
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Yunanistan Dışişleri Bakanı: "AB, Türkiye’nin Akdeniz’deki ihlallerine gerekli yanıtı vermelidir"

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı: "AB, Türkiye’nin Akdeniz’deki ihlallerine gerekli yanıtı vermelidir"
Yunanistan Dışişleri Bakanı: "AB, Türkiye’nin Akdeniz’deki ihlallerine gerekli yanıtı vermelidir"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırgan eylemlerinin Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik olduğunu ve birliğin gerekli yanıtı vermesi gerektiğini belirtti. 

Anastasiadis ve Hristodulidis ile ikili ilişkiler ve ortak değerleri paylaşan bölge ülkeleriyle işbirliğini ele aldıklarını belirten Dendias, şunları ifade etti:

“Atina ile Lefkoşa arasındaki koordinasyon, ortak rotamız bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde süreklidir. Geçen hafta, Hristodulidis ve ben 'AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldık. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Temsilci'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) kurumsal yükümlülüğü gereği bize sunması gereken Türkiye'ye karşı yaptırımların listesini ele alacağımız Berlin'deki resmi olmayan konsey toplantısına tekrar birlikte katılacağız. Giderek artan Türk saldırganlığı  AB'ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa’nın da tepkisinin artması gerekiyor.”

Dendias, Türkiye’nin yasadışı eylemlerinin yedi AB üyesi Akdeniz ülkesinin Korsika'da düzenlenecek zirvesi ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de katılacağı olağanüstü AB zirvesinde en üst düzeyde ele alınacağına vurgu yaparak, “Türk provokasyonları, AB'nin, ABD'nin ve bölgemizdeki devletlerin açık tutumlarına ters düşüyor. Avrupa değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geliyorlar. Onlar gerilimi ve kabul edilemeyecek militarizasyonu temsil ediyorlar” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Biyometrik Kimlik Kartlarının Yeni Versiyonu Dağıtılmaya Verilmeye Başlandı18 Ağustos 2020 Salı 13:00
  • Güney Kıbrıs’ta Yeni Korona Virüs Önlemleri Tartışılıyor18 Ağustos 2020 Salı 12:20
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan Güney Kıbrıs’a Günübirlik Ziyaret18 Ağustos 2020 Salı 10:27
  • Güney'de 12 yeni vaka17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:14
  • “Mağusa” Bölgesindeki Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 7017 Ağustos 2020 Pazartesi 15:00
  • Güney Kıbrıs “zenginlerin B planı içerisinde”17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:25
  • Rum basını: “Çocuklara kötü muamele korkutuyor”17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15
  • “BM’nin Eşit Mesafe Yaklaşımı Yanlış”17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:50
  • ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:40
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti