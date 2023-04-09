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Yunanistan kupası final maçının Güney Kıbrıs’ta oynanması için yapılmış herhangi bir başvuru yok

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Yunanistan kupası final maçının Güney Kıbrıs’ta oynanması için yapılmış herhangi bir başvuru yok
Yunanistan kupası final maçının Güney Kıbrıs’ta oynanması için yapılmış herhangi bir başvuru yok

Yunanistan kupası final maçının Güney Kıbrıs’taki GSP Stadyumu’nda oynanmasına yönelik şu ana kadar Güney Kıbrıs polisine herhangi bir başvuru yapılmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu’nun dün konuyla ilgili açıklama yaparak, 20 Mayıs’taki final maçının GSP Stadyumu’nda oynanması için herhangi bir anlaşma yapılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Prokopiu, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından bu doğrultuda resmi başvuru yapılması halinde, polisin bu maçın güneyde oynanmasının tehlikeleri ve riskleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağını ve buna göre kararlar alınacağını kaydetti.

 
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