Yunanistan Maliye Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Güney Kıbrıs’ta Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’le görüşerek enerji alanında koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras’ın dün Güney Kıbrıs’ta mevkidaşı Konstantinos Petridis’le temaslarda bulunduğunu yazdı.

Politis’teki habere göre görüşme sonrasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Staikuras, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve AB genelinde mevcut enerji açığına dikkat çekerek, enerji fiyatlarındaki artışın dış kaynaklı, geçici ancak zorlu bir durum olduğuna dikkat çekti.

Staikuras, bu durumun aşılması adına AB düzeyinde uygulanan enerji politikalarında uyum sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Petridis ise konuşmasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın AB enerji planlamalarının yanı sıra birçok benzer politikayı izlediklerini belirterek enerji ihtiyacındaki sorunun çözümünün, üçüncü ülkelerden yakıt alımı konusunda bağımsızlığın kazanılması olacağını ifade etti.