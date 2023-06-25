Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim: Başbakan Miçotakis yeniden Parlamento'da çoğunluğu sağlamak istiyor

Yunanistan’da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçsuz kalması sonrası 35 gün sonra bugün yeniden seçim yapılıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yine seçimleri açık farkla kazanacak ancak bu kez Parlamento'da çoğunluğu da sağlayacak.

Bugükü seçimde, kayıtlı 9 milyon 810 seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Başbakan Miçotakis bu nedenle istediği gibi, tek başına hükümeti kuramadı.

Ancak bugünkü seçimde nisbi seçim sistemi değil, birinci çıkacak partiye daha fazla avantaj sağlayan yeni bir sistem uygulanıyor.

YDP’nin seçimi rahatlıkla kazanması, Miçotakis'in de yeniden hükümeti kurması bekleniyor.

Son kamuoyu araştırmalarına göre YDP’nin oy oranının yüzde 38,5-43 arasında olması, partinin de en az 158, en fazla 162 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) ise 21 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların sadece yüzde 20'sini alabilmişti.

SYRİZA ve lideri eski başbakan Aleksis Çipras büyük bir hayalkırıklığı yaşamıştı.

Son kamuoyu araştırmaları bu seçimde de SYRİZA’nın oy oranının yüzde 19–22 arasında değişeceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmaları doğru çıkar ve çok büyük bir sürpriz olmazsa, yüzde 3 barajını aşarak Parlamento'ya girmeleri beklenen diğer partiler Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), Komünist Parti (KKE), milliyetçi ELİSY Partisi, aşırı milliyetçi NİKİ partisi ve Parlamento Başkanı eski SYRİZA üyesi Zoe Konstantopoulou’nun kurduğu Özgürlük Seyri Partisi.

Bu partilerden PASOK'un oy oranının yüzde 11-14, KKE'nin oy oranının ise yüzde 7-9 arasında değişmesi bekleniyor.