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Yunanistan’dan BM’ye Türkiye mektubu

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışı gündemdeki yerini korurken, Yunanistan'ın, Türkiye'yi şikayet için BM'ye başvurduğu bildirildi.
Yunanistan’dan BM’ye Türkiye mektubu

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışı gündemdeki yerini korurken, Yunan basını, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı harekete geçtiğini yazdı.

Yunanistan’da yayın yapan Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler’e Ankara’nın Ege adalarıyla ilgili “asılsız iddialarına” karşı çıkan resmi bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazılan mektup, Türkiye’nin Ege üzerindeki uçuşlarını artırmasının ve Erdoğan’ın Miçotakis’e yönelik sözlerinin ardından geldi.

Dün Miçotakis, Erdoğan’ın sözlerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini savunmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor.” ifadesiyle yanıt vermişti.

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