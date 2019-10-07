  • BIST 104.738
  • Altın 276,376
  • Dolar 5,7412
  • Euro 6,3113
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden oluyor

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, “Okul Çağındaki Çocuklarda Diş Sağlığı” konusunda açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.
Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden oluyor

Eğitimin başlaması ile okul çağındaki çocukların diş sağlığının önem kazandığına vurgu yapan Yurdukoru, okul çağındaki çocukların farklı tatlara alışmaya başladığını, ana öğünlerin arasında atıştırma tarzındaki alışkanlıkları kazandıklarını ifade etti. Tatlı, yapışkan gıdaların yenmesi ve bu gıdaları tükettikten sonra dişlerin fırçalanmamasının, diş çürüğüne neden olduğunu söyleyen Yurdukoru, “Bu dönemde ‘karma dişlenme’ de mevcut olduğundan diş sağlığı bakımı daha da önem taşımaktadır. Süt dişlerinin değişip daimi dişlerin yerlerini alması 10-12 yaşlarına dek devam eder” dedi. Süt dişlerini kalıcı dişler sürene kadar sağlıklı olarak ağızda tutmanın çok önemli olduğunu dile getiren Yurdukoru, zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma, beslenme problemlerinin yanı sıra, dişlerde çapraşıklıklardan dolayı  estetik problemlere de neden olduğunu söyledi.

 

suy-001.jpg

Çocukların yapışkan yiyecekler ve çikolata gibi tatlı gıdaları yedikten sonra dişlerini fırçalamaları sağlanmalıdır

   Okul çağındaki çocukların yapışkan yiyecekler ve çikolata gibi tatlı gıdalar, asitli içecek ve gıdaları almalarının kısıtlandırılması konusunda tavsiyede bulunan Yurdukoru, “Diğer bir seçenek olarak; ana öğün sonrası almaları veya bu gıdaları yedikten sonra dişlerini fırçalamaları sağlanmalıdır” dedi. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da diş plağı ve yapışkan gıdaları uzaklaştırmak için etkili fırçalama yapmanın önemine değinen Yurdukoru, “Etkinlik; yaş, fırçalama davranışı, cinsiyet, talimatlara uyma ve denetleme, fırçalama sıklığı, fırçalama süresi ve kullanılan yardımcı temizleyici ajanlar gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir” dedi.

Anne, baba ve öğretmenlerin fırçalama eğitimini çocuklara vermeleri önemlidir

   Ara öğünlerde cazip olan zararlı gıdalar yerine yumurta, peynir, süt, taze meyve gibi  gıdaları almalarının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Yurdukoru, okul kantinlerinde çürüğün oluşmasını artırıcı olmayan bu gıdaların satışının teşvik edilmesinin, sınıflarda bu konuda aydınlatıcı tanıtımların yer almasının, gerek anne babaların gerekse öğretmenlerin fırçalama eğitimini çocuklara vermelerinin önemli olduğunu ifade etti. “Motivasyon da fırçalama etkinliği kadar çocukların el yeteneklerindeki bireysel farklılıklar da önemlidir” diyen Yurdukoru, anne, babalar ve öğretmenlerin bu alışkanlığı çocuklara onların yanında dişlerini fırçalayarak kazandırabileceklerini sözlerine ekledi.           

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Günebak; gebelik diyabetinde beslenme tedavisi önemli24 Eylül 2019 Salı 16:02
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği LAÜ öğrencilerine Trafik Oryantasyon eğitimi verdi24 Eylül 2019 Salı 09:15
  • Kahvaltı etmeyen çocuklar derslere daha ilgisiz ve başarısız oluyorlar20 Eylül 2019 Cuma 15:00
  • Kaygı seviyesi yüksek ergen ve çocuklar için erken ve önleyici müdahaleler önemli18 Eylül 2019 Çarşamba 16:44
  • İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz17 Eylül 2019 Salı 16:23
  • Yüksek tansiyonda düzenli fiziksel aktivite her zaman öneriliyor17 Eylül 2019 Salı 14:17
  • Okul uyumunu etkileyen en önemli faktör öğretmen16 Eylül 2019 Pazartesi 14:32
  • Okul uyumunu etkileyen en önemli faktör öğretmen13 Eylül 2019 Cuma 16:07
  • LAÜ öğrencilerinden “1 Kalem 1000 Çocuk” projesi09 Eylül 2019 Pazartesi 18:26
  • “Gen kaynakları, ülkemiz tarımı için oldukça büyük bir öneme sahip”06 Eylül 2019 Cuma 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti