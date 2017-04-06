137 öğrenciye daha burs...

137 öğrencinin daha burs hakkı elde ettiği bildirildi. Burs hakkı elde eden öğrencilerin en kısa zamanda Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı açıklamada, 2016-2017 Öğretim Yılı Eylül ve Şubat döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin burs başvuru forumlarının değerlendirilmesine devam edildiğini ifade etti.

Daha önce burs hakkı elde eden 941 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 108 öğrencinin duyurulduğunu anımsatan Öztürkler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 137 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 19 öğrencinin daha belirlendiğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirme yapıldıkça daire tarafından basın yoluyla duyurusunun yapılacağını kaydeden Öztürkler, şöyle dedi:

“Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerekmektedir. Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebilecektir. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması esastır.

Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir.”