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1500 TL için başvurular 20 Nisan'dan sonra

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1500 TL için başvurular 20 Nisan'dan sonra
1500 TL için başvurular 20 Nisan'dan sonra

1500 TL için başvurular 20Nisan'dan sonra 

17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü  kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 14.03.2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlı olan ve o tarihte aktif olarak işgücü piyasasında bulunan çalışanları ve eğer kapsamda iseler kendileri ile ilgili başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhtiyat Sandığı Dairesi ‘ www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yer alan “1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE olarak yapılacaktır.

 

 İşverenler tarafından yapılacak başvuruda,  tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek  1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına  bankaya yatırılacaktır.

 

 “1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmı ihtiyat.gov.ct.tr web sayfasında  20 Nisan 2020 tarihinden itibaren aktif olacaktır.  Başvurular , 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren 21 gün boyunca  portaldan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılabilecektir.

 

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