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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Oksimoron” oyunu sahnelendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tatbikat Sahnesi’nin “Oksimoron” oyunu sahnelendi.
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Oksimoron” oyunu sahnelendi

LTB tarafından yapılan yazılı açııklamaya göre Robert Dubac’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erdal Beşikçioğlu’nun oturduğu “Oksimoron” oyununda Emre Karayel sergilediği tek kişilik performansıyla tiyatro severlerden  büyük alkış aldı. 

Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavram bir araya geldiğinde, bu iki karşıt anlam bazen birbirini götürmek yerine yepyeni bir anlam doğurur. İşte oluşan bu yeni ifadeye ‘oksimoron’ denir. “Oksimoron” seyircilere, Semih’in beyninin içindeki kadın-erkek mücadelesinde bu dengeyi ararken, kendilerini bulacakları bir yolculuk sundu.

YARIN “TEZGAH” OYUNU SAHNELENECEK

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde yarın saat 20.30’da YDÜ AKKM’de “Tezgah” oyunu sahnelenecek. 

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

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