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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 18 Türk sporcu mücadele edecek

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Badmintonda Neslihan Yiğit, Çinli Yu Fei Chen ile grup maçına çıkacak. Müsabaka, TSİ 06.20'de başlayacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 18 Türk sporcu mücadele edecek

Badmintonda Neslihan Yiğit, Çinli Yu Fei Chen ile grup maçına çıkacak. Müsabaka, TSİ 06.20'de başlayacak.

Boksta 81 kiloda Bayram Malkan, Ganalı Shakul Samed ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 14.12'de start alacak.

Cimnastikte Ahmet Önder ile Adem Asil, genel tasnif finalinde performansı sergileyecek. Millilerin madalya kovalayacağı final müsabakaları, TSİ 13.15'ten itibaren gerçekleştirilecek.

Judoda 90 kiloda Mihael Zgank,TSİ 05.00'te başlayacak son 32 turu maçında Kübalı Ivan Felipe Silva ile karşılaşacak. Milli sporcu, günün sonundaki final maçına ulaşmak için ter dökecek.

Yelken branşında rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Onur Cavit Biriz ile Dilara Uralp ve finn kategorisinde Alican Kaynar'ın yarışları devam edecek. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çiftinin yarışları başlayacak. Yarışlar, TSİ 06.00 ile 08.35 arasında farklı zamanlarda başlayacak.

Yüzmede ise Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finalde mücadele edecek. Defne'nin yarışının başlaması TSİ 04.57'de olacak. 200 metre sırtüstünde Berke Saka, kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ile Viktoria Zeynep Güneş eleme yarışlarında yüzecek. Berke'nin yarışı TSİ 13.23, bayrak takımının yarışı ise TSİ 14.11'de start alacak.

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