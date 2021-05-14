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“2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…

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Girne Üniversitesi’nin 22 Mayıs Cumartesi Düzenleyeceği “2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…
“2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…

Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 

KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir ortaöğretim kurumunda tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabiliyor.  

Başvurular Devam Ediyor

Toplam 420  burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adayların, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/  adresinden 21 Mayıs 2021 saat 24.00 ‘e kadar online olarak yapabilecekleri belirtildi. Elden başvuru için ise formların, 20 Mayıs 2021 saat 16.00’ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Ulaşım, Ücretsiz Otobüs Servisleri ile Sağlanacak

22 Mayıs 2021 Cumartesi düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Sınav Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla sınava başvuru yapabilecek. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 yüksekokul ile eğitim veren Girne Üniversitesi, öğrencilerine  yüzde 75’e varan burs imkanları sunuyor.

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