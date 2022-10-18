30 milyonda bir ilk! Cinsel organı olmadan dünyaya geldi

Dünya üzerinde şaşırtıcı doğumlar meydana geliyor. Nadiren görülen bazı durumlar tüm dünyayı etkiliyor. İran'da dünyaya gelen bir bebeğin cinsel organının olmadığı belirtildi. 30 milyonda bir görülen bu durum bilim dünyasını oldukça şaşırttı.

İran'da cinsel organı olmadan doğan bebek tüm dünyayı şaşırttı. Bebeğin annesi yaptığı açıklamada gayet normal bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Bebek iki testisi olmasına rağmen penis veya vajinaya sahip olmadan doğdu. Cinsel organı olmadan doğma vakalarının oldukça nadir olarak 30 milyonda bir görüldüğünü belirten doktorlar bebeğe organ yapacaklarını açıkladı. Aphallia adı verilen bu durumun tıbbi literatürde 100'den az vaka belgelendiğini söylendi.

HAMİLELİĞİN İLK AYLARINDA MEYDANA GELİYOR

Bebeğin idrarını nasıl yapacağı merak konusu olmuşken anüsünden yaptığı açıklandı. Aphallia, hamileliğin ilk birkaç ayında genital organların rahimde normal şekilde gelişmemesi durumunda ortaya çıkar. Erkeklerin iki penisle doğduğu, diphaliye neden olan benzer bir süreçtir. Radyoloji Vaka Raporları dergisinde vakayı bildiren sağlık görevlileri , çocuğun normal olarak "iyi bir genel durumda" doğduğunu söyledi.

YAPILACAK MÜDAHALE TARTIŞILIYOR

Günümüzde cerrahlar, falloplasti olarak bilinen bir prosedürle, aphallia ile doğan erkek çocukları için yapay penis yapabiliyor. Doktorların üriner sistemlerini tekrar birbirine bağlamasıyla onlara bir üretra da verilebilir. Ancak bu durumda, sağlık görevlileri tartışmalı bir şekilde önerilen tedavinin cinsiyet değiştirme ve sahte vajina oluşturmak için kadınlaştırma ameliyatı olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni cinsiyetine uyum sağlamak için yüzdeki kılların gelişmesi ve sesin kalınlaşması gibi vücudundaki değişiklikleri bastırmak için ergenlik döneminde östrojen tedavisini de önerirler.

BU DURUMU NEYİN TETİKLEDİĞİ BİLİNMİYOR

Aphallia ile doğan erkek çocuklara interseks de denir. Aphallia'nın sadece her 10 milyon ila 30 milyon doğumda birinde meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, dünyanın bazı bölgelerinde durumu çevreleyen sosyal damgalama nedeniyle vakaların eksik bildirildiğine inanıyor. Bilim adamları, rahimde afalya oluşumunu neyin tetiklediğini bilmiyorlar.