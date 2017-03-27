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AB: Rusya göstericileri serbest bıraksın

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AB: Rusya göstericileri serbest bıraksın
AB yolsuzluğu protesto eyleminde gözaltına alınan Rus göstericilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. ABD de izinsiz gösterilere yapılan orantısız polis müdahalesini kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın büyük kentlerindeki yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan bine yakın göstericinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. AB sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada ‘polis müdahalesinin vatandaşların Rusya Anayasasında yer alan ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını kullanmalarını önlediğini' söyledi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce tecilli hapis cezasına çarptırılmış olan Kremlin muhalifi Aleksey Navalni de bulunuyor. Navalni mahkûmiyet kararından sonra 2018'deki devlet başkanlığı seçiminde adaylığını koyacağını ve devlet organlarının adaylığını önlemeye çalıştığını söylemişti.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federice Mogherini'nin sözcüsü Rusya'dan temel hakları teminat altına almasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Göstericilere yapılan polis müdahalesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Moskau Proteste Antikorruption Verhaftung (DW/Y.Wyschnewezkaya )

Moskova

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, muhalefete yapılan uygulamalardan ötürü Rusya hükümetini eleştirdi. Özdemir, "Her türlü protesto eylemini anında bastırmak için güvenlik güçlerini kötüye kullananlar bunu güçlü oldukları için değil, kendi vatandaşlarından korktukları için yaparlar. Zaman gelir, güç onu kullananları hedef alır. Navalni'nin gözaltına alınması da bu durumu değiştirmez”, dedi.

Son yılların en kalabalık protesto gösterileri

Pazar günü Rusya son yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Rusya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında bine yakın gösterici gözaltına alındı. Rus insan hakları örgütü OWD sadece Moskova'da 833 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Moskau Proteste Antikorruption Verhaftung (DW/Y.Wyschnewezkaya )

Moskova

Polisin verdiği bilgiye göre başkent Moskova'daki yolsuzluğu protesto gösterisine 7 bin ila 8 bin kişi katıldı. Son yıllarda bu kadar muhalifin katıldığı izinsiz gösteri düzenlenmemişti. St Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Vladivostok ve Yekaterinburg'da da binlerce kişi yolsuzluğu protesto gösterilerine katıldı. Göstericiler adı yolsuzluk iddialarına karışan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in istifasını talep ediyor.

Aleksey Navalni Mosokova'daki bir metro durağında polis aracına bindirilerek nezarete götürüldü. Navalni polis aracından gönderdiği Twitter mesajında ‘iyi olduğunu, kendisi için mücadele edilmemesini ve amaçlarının yolsuzluğu protesto etmek olduğunu' yazdı. Gözaltına alınan Navalni'nin Pazartesi günü hâkim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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