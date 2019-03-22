AB ve İngiltere uzlaştı: Brüksel'den İngiltere'ye Brexit tarihi için 2 seçenek, 2 hafta süre

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Konsey Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda ortak basın toplantısında konuştu.

Tusk, AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini söyledi.

İngiliz hükümetinin halen anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılık veya Brexit'ten vazgeçme seçeneklerine sahip olduğuna değinen Tusk, 12 Nisan'ı İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılıp katılmayacağına karar vermesi açısından önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu akşam bir kaç kez görüştüğünü belirterek, "Memnuniyetle söylemeliyim ki (May ile) yeni uzatma tarihleri konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Juncker ise "AB olarak her duruma karşı hazırız. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Anlaşmasız Brexit'e yönelik tedbirler alındı. Çalışmalara devam ediyoruz. Anlaşmasız Brexit'in ortaya çıkarabileceği havacılık, ulaşım, vatandaşlık hakları ve balıkçılık gibi alanlarda 19 düzenlemeyi kabul ettik." diye konuştu.

İngiltere'de Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylamasını umduğunu vurgulayan Juncker, AB üyesi 27 ülkenin Brexit konusunda birlik halinde olduğunu söyledi.

May: Anlaşmalı bir ayrılık için her türlü çabayı göstereceğim

AB Liderler Zirvesi sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May de bir basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit'in bir anlaşma ile gerçekleşmesini sağlamak için "her türlü çabayı göstereceğini" söyledi.

May, Brexit ile ilgili zirvede alınan karara değinerek İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı gelecek hafta kabul etmesinin önemine dikkat çekti. May, "Böylece belirsizliğe bir son verebilir ve düzenli bir şekilde ayrılabiliriz." dedi.

Ayrılık sürecini durdurulması gerektiğine inanmadığını ifade eden May, "Hepimizin, bir karar verme noktasında bulunduğumuz konusunda hemfikir olduğunu umuyorum. Anlaşmalı bir ayrılık için her türlü çabayı göstereceğim." diye konuştu.

İngiliz basınından May'e sert eleştiri

İngiliz gazeteleri, Başbakan Theresa May'in daha önce iki kez reddedilen planında ısrarcı olmasının ülkeyi anlaşmasız Brexit'e doğru götürdüğü yorumunu yaptı. Gazetelerin neredeyse tamamı bu tavrından dolayı May'e sert eleştiriler yöneltti.

May'in kabinesindeki birçok bakanın anlaşmasız bir Brexit ihtimali sebebiyle rahatsızlık duyduğu ve bu isimlerin en az yarısının istifa etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.