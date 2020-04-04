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ABD Başkanı Trump: Ben maske takmayacağım

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Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, kalabalık yerlerde ağız ve burnun bir şekilde örtülmesini önerdi
ABD Başkanı Trump: Ben maske takmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükûmetinin ve eşinin tavsiyesine rağmen "maske takmayı planlamadığını" ifade etti.

Trump, "Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ağız ve burnun maske olmayan kumaşlar ile örtülmesini isteğe bağlı kamu sağlığı önlemi olarak öneriyor. Bu zorunlu değil. Bunu yapacağımı sanmıyorum" dedi.

 

Günlük olarak gerçekleştirilen Beyaz Saray Görev Gücü brifinginde gazeteciler, ABD Başkanı'ndan neden bu kararı aldığını açıklamasını istedi. Trump, "Ben kendim takmak istemiyorum, o kadar. 'Öneri' diyorlar, bunu öneriyorlar. Ben kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. Bazı vakalarda Koronavirüs'e yakalananlar hiç semptom da göstermeyebiliyor.

 

Trump sözlerine, "Oval ofiste başkanları, başbakanları, diktatörleri, kralları, kraliçeleri konuk ederken maske takmak istemiyorum. Belki fikrim değişir. Bu salgın geçecek, umarım çok hızlı geçer" diye devam etti.

 

First Lady Melania Trump, eşinin konuşmasından kısa süre sonra, "Hafta sonu gelirken herkesten sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maske takmayı ciddiye almalarını istiyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

 

ABD ve dünya genelinde zamanla salgın zamanında medikal maske kullanımına bakış açısı değişti. ABD Sağlık Bakanı Jerome Adams, şubat ayı sonunda, "MASKE ALMAYI BIRAKIN" şeklinde tweet atmıştı. Cuma günü Adams, maske kullanımı konusundaki tavsiye değişikliklerinin, "ABD halkında kafa karışıklığı yarattığını" kabul etti, bahsi geçen paylaşımı o dönem Dünya Sağlık Örgütü'nün bulguları kapsamında yaptığını ifade etti.

Trump, haftalar önce "gerek olmadığını" söylese de perşembe günü, hükûmetinin yeni tip Koronavirüs salgınını yavaşlatmak için maske kullanılması hakkında "ulusal bir tavsiye yayınlayacağını" söyledi. Trump, insanlara mümkün olduğunca maske yerine atkı kullanmalarını tavsiye etti. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de bu doğrultuda maske veya kumaş kıyafetlerle ağız ve burnun kapatılmasını önerdi.

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