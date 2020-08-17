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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

Alithia gazetesi, “Hedef Türk Saldırganlığının Engellenmesi – Lefkoşa ve Atina’dan Fransa’nın Yoğun Desteğiyle Birlikte Tüm Cephelerde Diplomatik Girişimler” başlıkları altında verdiği haberinde, Fransa’nın da desteğini alan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin durdurulması için tüm alanlarda diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale’in dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le Larnaka Havaalanı’nda gerçekleştirdiği görüşmeye geniş yer verdi.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale’in dün Lübnan ziyaretinden dönüşünde Larnaka Havaalanı’nda Hristodulidis’le bir araya geldiğini ve ülkesinin Güney Kıbrıs’ın sözde egemenlik haklarını kullanmasına yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hale görüşmede, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz alanlarında bulunan doğal kaynaklarını kullanma hakkının herkes tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini” iddia ederek “tüm Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğinin devamlılığının sağlanması için kullanılması adına hidrokarbonların geliştirilmesinde ülkesinin iş birliği yapma isteğini” de vurguladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’la güvenlik, terörizmle mücadele, deniz ve sınır güvenliği konusundaki mevcut iş birliğinin arttırılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hale, bu iş birliğinin derinleştirilmesi isteğinin en iyi göstergesinin ise, Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Askeri Eğitim Programı’na (IMET) dahil edilmesi yönünde bakanlığının ortaya koyduğu niyet olduğunu ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş’ın açılması konularının da ele alındığını aktaran gazete, Hale’in gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse kapalı bölge Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına desteğini dile getirdiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun başlaması adına Almanya ve ABD’nin sürekli baslı uygulamakta olduğu iddiasını manşetine taşıdı.

Haravgi gazetesi ise AB’nin Türkiye’ye diyalog çağrısında bulunduğunu belirterek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Josep Borrell’in Türkiye’ye, Yavuz gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu manşetten yayımladı.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale’in ziyaretini ise “Dışişleri Bakanı ABD’nin Desteğini Aldı” başlığıyla okuyucusuna duyurdu.

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