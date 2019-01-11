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ABD'de acil durum ilan edebilirim

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Meksika duvarı - Trump: Davos'a gitmeyeceğim, ABD'de acil durum ilan edebilirim
ABD'de acil durum ilan edebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekirse ulusal çapta acil durum ilan edebileceğini söyledi. Bu tehdidini yineleyen Trump, İsviçre'nin Davos kentinde 22-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na da katılmayacağını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine giden Trump, mevcut koşullarda ulusal çapta acil durum ilan etme hakkı olduğunu söyledi.

Trump, Kongre'nin duvarın finansmanına onay vermemesi halinde bunu kesinlikle yapacağını vurguladı.

ABD'yi kaçak göçmenlerden ve suç oranının artmasından korumanın tek yolunun söz konusu duvarın inşası olduğunu savunan Trump, Demokratları "açık sınır politikası" izlemekle suçladı.

"Duvar, insan kaçakçılarını caydıracak ve hayatlar kurtaracaktır" diyen Trump, ABD'de hükümetin "kapanmasından" da Demokratların sorumlu olduğunu söyledi.

Trump daha önce seçim kampanyasında vadettiğinin aksine Meksika'nın duvarın parasını "dolaylı" şekilde ödeyeceğini belirtti, "Meksika'nın bunun için bir çek yazacağını asla demek istemediğim çok açık" dedi.

ABD-Meksika sınırıTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionABD-Meksika sınırı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise hükümetin "kapalı" olmasının ABD ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Başkent Washington'da Perşembe günü yüzlerce federal hükümet çalışanı ve destekçileri Beyaz Saray'ın önünde protesto eylemi yapmıştı.

Washington'da düzenlenen Trump karşıtı gösteriTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionWashington'da düzenlenen Trump karşıtı gösteri

ABD'de hükümet 20 gündür 'kapalı'

Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın sınıra duvar örülmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor.

Steny Hoyer, Nancy Pelosi ve Charles SchumerTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionSteny Hoyer, Nancy Pelosi ve Charles Schumer

Salı gecesi ulusa seslenen Trump, "Sınırdaki insani kriz büyüyor, güvenlik krizi de derinleşiyor" ancak acil durum ilan etmemişti.

İki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmış, 22 Aralık'ta hükümetin "kapanması" nedeniyle 9 federal kurumda çalışan 800 bin kişi ya zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmıştı.

Gelinen noktadan Demokratları sorumlu tutan Trump geçen hafta, hükümetin aylar hatta yıllarca "kapalı kalabileceğini", buna hazırlıklı olduğunu söylemişti.

ABD'de yapılan son kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin krizden Trump'ı sorumlu tuttuğunu ancak Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 77'sinin Meksika duvarının finansmanı konusunda Trump'ı desteklediğini gösteriyor.

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